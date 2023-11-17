Зеленський підписав закон про передачу до загального бюджету "військового" ПДФО громад
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, одержані військовими
Про це свідчить інформація на сайті Ради.
Вказується, що закон №10037 повернуто з підписом президента.
Податок на доходи фізичних осіб з основною ставкою 18% – головне джерело доходів місцевих бюджетів. Через повномасштабне вторгнення РФ зросла кількість військовослужбовців та їхні зарплати, що потягнуло за собою збільшення бюджетів громад і численні скандали з держзакупівлями.
Уряд запропонував тимчасово вилучити "військовий" ПДФО з місцевих бюджетів і передати його до спеціального фонду держбюджету, з якого виділятимуть кошти на закупівлю дронів і боєприпасів.
Перед другим читанням до законопроєкту подали понад 900 поправок.
17 жовтня Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від "військового" ПДФО.
8 листопада Верховна Рада підтримала у повторному другому читанні законопроєкт №10037.
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