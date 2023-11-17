Зеленський підписав закон про передачу до загального бюджету "військового" ПДФО громад

Про це свідчить інформація на сайті Ради.

Вказується, що закон №10037 повернуто з підписом президента.

Податок на доходи фізичних осіб з основною ставкою 18% – головне джерело доходів місцевих бюджетів. Через повномасштабне вторгнення РФ зросла кількість військовослужбовців та їхні зарплати, що потягнуло за собою збільшення бюджетів громад і численні скандали з держзакупівлями.

Уряд запропонував тимчасово вилучити "військовий" ПДФО з місцевих бюджетів і передати його до спеціального фонду держбюджету, з якого виділятимуть кошти на закупівлю дронів і боєприпасів.

Перед другим читанням до законопроєкту подали понад 900 поправок.

17 жовтня Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від "військового" ПДФО.

8 листопада Верховна Рада підтримала у повторному другому читанні законопроєкт №10037.

Читайте також: Мінфін хоче забрати у місцевих бюджетів 94 млрд грн ПДФО з зарплат військових. Що це означає?