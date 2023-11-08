Рада схвалила законопроєкт про спрямування військового ПДФО в держбюджет
У середу, 8 листопада, Верховна Рада проголосувала у повторному другому читанні законопроєкт №10037 про спрямування військового податку на доходи фізичних осіб до державного бюджету
Про це повідомив у Telegram нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
Законопроєкт ухвалили 253 голосами.
"Ціна питання в цьому і наступному році для загального бюджету від законопроекту #10037 становить: 214,7 млрд грн на військові видатки", - написав Железняк.
Нардеп уточнив, що "військовий" ПДФО за період з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року спрямують до держбюджету в пропорції 50% на 50%: 13 млрд грн - до Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації на дрони і 13 млрд грн - до Міноборони на закупівлю артилерійських систем.
За період із 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, "військовий" ПДФО розподілятимуть наступним чином: 45% - ДСЗІ на дрони (очікувана сума - понад 43 млрд грн), 45% - Мінстратегпрому для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (очікується понад 43 млрд грн), 10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (очікується близько 10 млрд грн).
Нардепка від "Слуги Народу" Роксолана Підласа повідомила у Facebook, що "звичайний" ПДФО залишається в громадах в обсязі 64%.
При цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії та централізованого постачання холодної води та водовідведення.
"У 2024 році реверс не вилучається з усіх громад. У 2024 році всі громади дотягуються до рівня доходів 2021 року дотаціями. Села та селища отримають можливість здійснювати внутрішні та зовнішні запозичення за погодженням з Мінфіном (зараз тільки міські громади можуть здійснювати). Залишки на рахунках ОМС можна буде використовувати лише на пріоритетні видатки: соціальні, підтримку оборони, лікування та реабілітацію осіб, які постраждали від російської агресії тощо. Ніякого будівництва", - написала Підласа.
Новина доповнюється.
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