Десятки органів місцевого самоврядування закликають владу залишити "військовий" ПДФО у громадах
Органи місцевого самоврядування по всій Україні приймають рішення про звернення до влади щодо збереження "військового" ПДФО у бюджетах громад
Про це повідомляє сайт Європейської Солідарності.
Відповідні рішення вже ухвалила Закарпатська, Полтавська та Хмельницька облради, Луцька, Полтавська, Одеська, Хмельницька, Львівська, Черкаська та Чернівецька міська рада і ще майже три десятки місцевих рад Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Полтавської областей, Рівненської, Чернігівської та Черкаської областей.
Депутати наголошують, що вилучення "військового" ПДФО позбавить громади можливості допомагати бригадам за місцем дислокації, як вони роблять це зараз.
Також депутати зазначають, що місцева влада має ефективну комунікацію з підрозділами та може оперативніше проводити закупівлі.
Читайте також: Мінфін хоче забрати у місцевих бюджетів 94 млрд грн ПДФО з зарплат військових. Що це означає?
Крім того, громади потребують коштів для подолання наслідків повітряних атак Росії на інфраструктурні об’єкти та житло людей і допомогу внутрішнім переселенцям.
"Полтавщина наразі є масштабним гуманітарним та медичним хабом, через який проходить великий потік людей. Серед них велика кількість внутрішньо переміщених осіб – це понад 300 тисяч людей. Переселенців, які нині на Полтавщині потрібно прийняти, поселити, нагодувати. І ця динаміка постійно змінюється. Більшість людей втратили майже усе: роботу, дім, майно, фінанси. Тому вся підтримка цим людям надається в основному з місцевого бюджету", – прокоментував депутат Полтавської облради, голова фракції "ЄС" Ігор Процай.
- Нагадаємо, Мінфін пропонує з 1 жовтня 2023 року перераховувати весь ПДФО військових і силовиків в державний бюджет. Це – відкриття скриньки Пандори та невдала ідея з цілої низки причин. Депутати фракції "ЄС" ініціювали звернення до президента і парламенту з вимогою не допустити вилучення коштів з місцевих бюджетів на користь центральної влади
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.37 Купівля 37.37Продаж 38.13
- EUR Купівля 39.8Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе