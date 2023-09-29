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Десятки органів місцевого самоврядування закликають владу залишити "військовий" ПДФО у громадах

29 вересня, 2023 п'ятниця
11:56
Суспільство гроші війна

Органи місцевого самоврядування по всій Україні приймають рішення про звернення до влади щодо збереження "військового" ПДФО у бюджетах громад

Про це повідомляє сайт Європейської Солідарності.

Відповідні рішення вже ухвалила Закарпатська, Полтавська та Хмельницька облради, Луцька, Полтавська, Одеська, Хмельницька, Львівська, Черкаська та Чернівецька міська рада і ще майже три десятки місцевих рад Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Полтавської областей, Рівненської, Чернігівської та Черкаської областей.

Депутати наголошують, що вилучення "військового" ПДФО позбавить громади можливості допомагати бригадам за місцем дислокації, як вони роблять це зараз.

Також депутати зазначають, що місцева влада має ефективну комунікацію з підрозділами та може оперативніше проводити закупівлі.

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Крім того, громади потребують коштів для подолання наслідків повітряних атак Росії на інфраструктурні об’єкти та житло людей і допомогу внутрішнім переселенцям.

"Полтавщина наразі є масштабним гуманітарним та медичним хабом, через який проходить великий потік людей. Серед них велика кількість внутрішньо переміщених осіб – це понад 300 тисяч людей. Переселенців, які нині на Полтавщині потрібно прийняти, поселити, нагодувати. І ця динаміка постійно змінюється. Більшість людей втратили майже усе: роботу, дім, майно, фінанси. Тому вся підтримка цим людям надається в основному з  місцевого бюджету", – прокоментував депутат Полтавської облради, голова фракції "ЄС" Ігор Процай.

  • Нагадаємо, Мінфін пропонує з 1 жовтня 2023 року перераховувати весь ПДФО військових і силовиків в державний бюджет. Це – відкриття скриньки Пандори та невдала ідея з цілої низки причин. Депутати фракції "ЄС" ініціювали звернення до президента і парламенту з вимогою не допустити вилучення коштів з місцевих бюджетів на користь центральної влади
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