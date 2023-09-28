Мінфін хоче забрати у місцевих бюджетів 94 млрд грн ПДФО з зарплат військових. Що це означає?

Ці кошти замість місцевих пропонується спрямувати до державного бюджету. Ціна питання – майже 94 млрд грн. Розбираємося, у чому сіль.

Про що йтиметься:

Чому ПДФО такий важливий для місцевих бюджетів?

Що пропонує уряд місцевим бюджетам натомість?

Скільки втратять регіони?

Мінфін перенаправляє ці кошти, бо бракує грошей на війну з Росією?

Чому ПДФО такий важливий для місцевих бюджетів?

Податок на доходи фізосіб (ПДФО) був свого часу важливим гравцем у реформі децентралізації, яку Україна провела після Революції Гідності.

Ставка цього податку становить 18%. Умовно кажучи, сплачене з вашої зарплати ПДФО далі поповнює три джерела: місцевий бюджет громади, де зареєстрований ваш роботодавець, обласний і державний бюджет. При чому, громаді надходить 64%, області – 15%, а до держбюджету спрямовується 21%.

Саме таким чином задумувалося стимулювати міста, селища і села розвивати сприятливі умови для бізнесу. Хоча це не єдине джерело наповнення місцевих бюджетів, є ще місцеві податки, дотації, ПДФО є для них головним "постачальником" коштів. Але зараз громаді отримати свої 65% від ПДФО військових зарплат цікавіше, аніж з податків з зарплат, які платить бізнес.

"Суть спрямування частини податкових надходжень до місцевих бюджетів полягає зокрема у тому, щоб стимулювати громади сприяти розвитку ділової активності на місцях. У випадку ж із "військовим" ПДФО це призвело до поширення зловживань, коли підрозділи сил оборони "торгувалися" з місцевою владою за умови реєстрації у них", – каже Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії, в коментарі "Еспресо".

Юрій Гайдай,

старший економіст Центру економічної стратегії

Фото: фейсбук-сторінка Юрія Гайдая

За окремими винятками, видатки місцевих громад на підтримку оборони були дуже незначними — в межах 20 млрд грн з початку року. Це відповідає видаткам держави на оборону за 4 дні, додає він. Що пропонує уряд місцевим бюджетам натомість?

У нинішніх умовах більшість видатків на оборону країни фінансується з податкових надходжень. Кошти, які надають Україні міжнародні партнери, зазвичай покривають інші видатки, наприклад соціальні.

"Наші Сили безпеки й оборони потребують більше ресурсу", – наголосив у своєму дописі в телеграмі прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Частину цього ресурсу пропонується забезпечити через перенаправлення ПДФО з грошового забезпечення військових та правоохоронців з місцевих бюджетів до державного. Уряд пропонує відправити кошти до спеціального фонду, з якого будуть фінансувати виробництво вітчизняних дронів, озброєння та боєприпасів.

За час повномасштабного вторгнення доходи місцевих бюджетів від військового ПДФО зросли увосьмеро.

"За 2023 рік прогнозована сума складе понад 96 млрд грн. Тоді як у 2021 році — близько 12 млрд грн. Зростання відбувається виключно тому, що держава збільшує видатки на сектор оборони та зарплати військових", – пояснив Шмигаль.

Недофінансованими місцеві бюджети не залишаться, запевняє Мінфін. Адже залишається механізм дотацій, які навіть за нинішніх умов надходять ритмічно.

"Уряд передбачив на наступний рік, окрім базової дотації вирівнювання, ще 33,4 млрд грн додаткової дотації місцевим бюджетам. Ці кошти мають бути спрямовані на те, щоб додатково підтягнути надходження громад, які втратять найбільше, принаймні до показників 2021 року", – зазначає Юрій Гайдай.

Також у місцевих бюджетах залишиться реверсна дотація – частина "надлишку" відносно середніх надходжень ПДФО на одного жителя, яку багатші громади спрямовували на підтримку бідніших через держбюджет задля вирівнювання, пояснює експерт.

Мітинг за новий перерозподіл податків між місцевим та центральним бюджетами у Києві

23 вересня 2023 року

Фото: телеграм-канал депутатки Київради

Ксенії Семенової

Крім того, міністерство киває в бік значних залишків на рахунках місцевих органів влади. Станом на початок вересня цього року громади тримали на рахунках 201,8 млрд грн, тоді як очікувані у 2024 році надходження до місцевих бюджетів від ПДФО без податку з військових зарплат складають 237 млрд грн.

"Понад 200 млрд грн, накопичених з надлишку доходів над видатками, і це істотна "подушка", – вважає Гайдай.

При цьому голови територіальних громад надають перевагу тримати кошти на поточних рахунках, а не інвестувати у військові ОВДП. У портфелі військових облігацій станом на 20 вересня тільки 0,2% належало місцевим громадам.

Скільки втратять регіони?

Потенційні втрати бюджету кожної громади залежатимуть від того, яку частку в її надходженнях займав ПДФО з зарплат військових і правоохоронців.

Скажімо, за сім місяців цього року цей податок приніс 172,4 млрд грн, і це майже 67% всіх доходів загального фонду місцевих бюджетів. Це більше у порівнянні з таким же періодом 2022-го майже на чверть (23,6%). Фактично це відбулося коштом того самого ПДФО з зарплат військових, пояснює голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

З ПДФО "годуються" й обласні бюджети. Так, у Львівській області прогнозують просідання доходів загального фонду обласного бюджету у разі, якщо Верховна Рада ухвалить цю зміну, на 7,7 млрд грн. Це – чверть.

Коли ми говоримо про місцеві бюджети потрібно пам’ятати, що, на відміну від державного бюджету, їх багато і ситуація в них дуже різна, зауважує у коментарі "Еспресо" Юлія Маркуц, керівниця Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки.

“Якщо узагальнено – для когось з громад це будуть високі ризики, для когось незначні, а хтось взагалі не помітить, – пояснює вона. – При цьому, з тих бюджетів, для яких ризики суттєві, є такі, які й раніше суттєво залежали від "військового" ПДФО, оскільки там розміщувались військові частини. Такі громади не просто відкотяться на "довоєнні" правила, а зайдуть у "мінус" по динаміці доходів, в порівнянні навіть з 2021-м", – каже Маркуц.

За умови належного розподілу додаткової дотації для найбільш вразливих громад, критичних наслідків не буде, переконаний Юрій Гайдай.

Мінфін перенаправляє ці кошти, бо бракує грошей на війну з Росією?

Коли тільки пролунала ідея перемістити частину ПДФО з місцевих до держбюджету, на думку спало першим, що планується покрити бюджет Міноборони, в якому вже зараз не вистачає коштів на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, каже Юлія Маркуц. Однак у проєкті держбюджету-2024 було визначено, що ці кошти підуть на виробництво дронів та боєприпасів через спецфонд.

Фото: Дрон та військовий. Ілюстративне фото: Михайло Федоров/Telegram

"Найімовірніше це було зроблено, щоб знайти золоту середину між потребою закривати видатки на армію (в тому числі її технічне оснащення) та репутаційними ризиками після скандалів з закупівлями Міноборони. Можливо варто було б цими коштами закрити потреби виплат військовим (щобільше, існуючий механізм цих виплат передбачає відшкодування військовим ПДФО з того ж держбюджету, тобто по факту це подвійні витрати). Але хотілось би вірити, що таке рішення узгоджувалось з військовим командуванням тому, можливо, такий напрям використання є більш доцільним на їхній погляд", – говорить Маркуц.

Уряду ледь вистачає власних надходжень, щоб профінансувати видатки на оборону. На цьому фоні продовження накопичення місцевими бюджетами на рахунках десятків мільярдів щомісяця виглядає невиправданим, наголошують у ЦЕС.

"Якщо зміни будуть ухвалені, у місцевих бюджетів все одно залишатиметься профіцит, та й ресурс на точкову підтримку армії на місцях, в рамках власних повноважень, – зазначає Гайдай. – Але загальне фінансування армії в умовах обмеженого ресурсу має бути централізованим, не розпорошуватися, щоб відповідати стратегії та пріоритетним потребам фронту".

Нещодавно проєкт бюджету на 2024 рік Кабмін тільки представив у парламенті. Тепер м’яч на полі народних депутатів.