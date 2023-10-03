Київрада закликає центральну владу не вилучати ПДФО з місцевих бюджетів
Київська міська рада звернулась до Верховної Ради України з метою недопущення позбавлення можливості територіальних громад населених пунктів здійснювати фінансування Сил безпеки та оборони з місцевих бюджетів
Про це повідомляється на сайті Київради.
Таке рішення підтримали на продовженні пленарного засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання за особливою процедурою.
Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, 12 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України проєкт Закону, який передбачає внесення змін до Бюджетного кодексу України та тим самим обмеження прав територіальних громад.
Заступник міського голови – секретар Київської міської ради наголосив на тому, що територіальні громади за рахунок місцевих бюджетів і так безумовно долучаються до наближення Перемоги України через допомогу Об’єднаним силам Збройних Сил України.
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Ініціювала рішення фракція "Європейська Солідарність" у Київраді.
За словами голови фракції Володимира Прокопіва, місцеві громади під час війни несуть основний тягар життєзабезпечення міст і сіл. Крім того, бюджетна децентралізація, проведена у 2014-2015 роках, стала однією з найбільш успішних українських реформ.
"Місцеві громади отримали не лише повноваження, але й можливості для створення гідних умов для життя українців. Децентралізація по праву вважається основою української стійкості", – говорить Прокопів.
Нагадаємо, Мінфін пропонував з 1 жовтня 2023 року перераховувати весь ПДФО військових і силовиків в державний бюджет. Депутати фракції "ЄС" ініціювали звернення до президента і парламенту з вимогою не допустити вилучення коштів з місцевих бюджетів на користь центральної влади.
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