Київрада закликає центральну владу не вилучати ПДФО з місцевих бюджетів

Про це повідомляється на сайті Київради.

Таке рішення підтримали на продовженні пленарного засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання за особливою процедурою.

Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, 12 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України проєкт Закону, який передбачає внесення змін до Бюджетного кодексу України та тим самим обмеження прав територіальних громад.

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради наголосив на тому, що територіальні громади за рахунок місцевих бюджетів і так безумовно долучаються до наближення Перемоги України через допомогу Об’єднаним силам Збройних Сил України.

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Ініціювала рішення фракція "Європейська Солідарність" у Київраді.

За словами голови фракції Володимира Прокопіва, місцеві громади під час війни несуть основний тягар життєзабезпечення міст і сіл. Крім того, бюджетна децентралізація, проведена у 2014-2015 роках, стала однією з найбільш успішних українських реформ.

"Місцеві громади отримали не лише повноваження, але й можливості для створення гідних умов для життя українців. Децентралізація по праву вважається основою української стійкості", – говорить Прокопів.

Нагадаємо, Мінфін пропонував з 1 жовтня 2023 року перераховувати весь ПДФО військових і силовиків в державний бюджет. Депутати фракції "ЄС" ініціювали звернення до президента і парламенту з вимогою не допустити вилучення коштів з місцевих бюджетів на користь центральної влади.