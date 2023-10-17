Рада провалила голосування за вилучення у громад "військового" ПДФО. Буде повторне друге читання
Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, одержані військовими
Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.
"Парламент не схвалив до другого читання законопроєкт №10037 щодо військового ПДФО та акцизу. За – лише 223 голосів", - написав він.
Своєю чергою голова фінкомітету Ради Данило Гетманцев написав: "Парламентарі вирішили, що бруківка і стадіони важливіші за дрони й зброю для армії. Політиканство та популізм перемогли державництво. Але ненадовго. Буде повторне друге".
Податок на доходи фізичних осіб з основною ставкою 18% – головне джерело доходів місцевих бюджетів. Через повномасштабне вторгнення РФ зросла кількість військовослужбовців та їхні зарплати, що потягнуло за собою збільшення бюджетів громад і численні скандали з держзакупівлями.
Уряд запропонував тимчасово вилучити "військовий" ПДФО з місцевих бюджетів і передати його до спеціального фонду держбюджету, з якого виділятимуть кошти на закупівлю дронів і боєприпасів.
Перед другим читанням до законопроєкту подали понад 900 поправок.
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