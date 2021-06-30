У Мін'юсті розповіли, скільки становитиме податок на купівлю сільгоспземлі після відкриття ринку

Про це пресслужба Мін'юсту повідомила у Facebook.



Згідно з повідомленням, після відкриття ринку з 1 липня при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення необхідно сплатити 5% податку на доходи фізичних осіб та військовий збір у розмірі 1,5% до моменту нотаріального посвідчення договору.



У пресслужбі зауважили, що базовою розрахунковою величиною для оподаткування буде зазначена в договорі купівлі-продажу ціна, яка не може бути нижчою за оціночну вартість землі розрахованої уповноваженим органом.



Водночас, додали у відомстві, від оподаткування звільнятимуться власники земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земельних часток, які були отримані у порядку безоплатної передачі. Пільгами за певних і лише раз на рік зможуть скористатися особи, які отримали ділянки у процесі приватизації.