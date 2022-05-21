У Миргороді начальнику районної військової адміністрації повідомлено про підозру в хабарі у пів мільйона грн
У Миргороді, що на Полтавщині повідомили про підозру начальнику районної військової адміністрації в хабарі у великому розмірі з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України)
Про це інформує в телеграмі Офіс Генерального прокурора.
Начальник Управління військової служби Миргородського району вимагав 500 тис. гривень у підприємця за продовження діяльності. Після отримання частини коштів на рахунок підозрюваного затримали правоохоронці.
Вирішують обрання запобіжного заходу.
Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін уточнює, підозрюваний - начальник Управління військової служби Миргородського району.
"Більше деталей розкривати не можу – це прерогатива правоохоронних органів. Обласна військова адміністрація працює з правоохоронцями. Ми зі свого боку вже готуємо документи на звільнення начальника РВА.
Вчергове попереджаю всіх: у виконавців влади Полтавщини не місце корупціонерам. Хабарництво під час війни – це ще більший злочин", – пише Дмитро Лунін.
- 19 квітня Вищий антикорсуд зняв арешт із коштів у кримінальному провадженні щодо спроби за $6 млн підкупити керівництво антикорупційних органів, їх передано на потреби армії.
- Раніше ми повідомляли, що цей посадовець разом із колегами з Вищої кваліфікаційної комісії суддів зловживають службовим становищем. Вони, ймовірно, налагодили злочинні схеми: вимагали та отримували незаконну вигоду за сприяння у працевлаштуванні в органи державної влади.
- Також 12 квітня у Львові затримали за хабарництво посадовця Львівської залізниці.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.08
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.69
- Актуальне
- Важливе