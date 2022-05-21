У Миргороді начальнику районної військової адміністрації повідомлено про підозру в хабарі у ​пів мільйона грн

Про це інформує в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

Начальник Управління військової служби Миргородського району вимагав 500 тис. гривень у підприємця за продовження діяльності. Після отримання частини коштів на рахунок підозрюваного затримали правоохоронці.

Вирішують обрання запобіжного заходу.



Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін уточнює, підозрюваний - начальник Управління військової служби Миргородського району.



"Більше деталей розкривати не можу – це прерогатива правоохоронних органів. Обласна військова адміністрація працює з правоохоронцями. Ми зі свого боку вже готуємо документи на звільнення начальника РВА.



Вчергове попереджаю всіх: у виконавців влади Полтавщини не місце корупціонерам. Хабарництво під час війни – це ще більший злочин", – пише Дмитро Лунін.

19 квітня Вищий антикорсуд зняв арешт із коштів у кримінальному провадженні щодо спроби за $6 млн підкупити керівництво антикорупційних органів, їх передано на потреби армії.

Раніше ми повідомляли, що цей посадовець разом із колегами з Вищої кваліфікаційної комісії суддів зловживають службовим становищем. Вони, ймовірно, налагодили злочинні схеми: вимагали та отримували незаконну вигоду за сприяння у працевлаштуванні в органи державної влади.

Також 12 квітня у Львові затримали за хабарництво посадовця Львівської залізниці.