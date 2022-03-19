У місті все спокійно, але активно працюють ворожі ДРГ, - Семеніхін про ситуацію в Конотопі
Міський голова Конотопа Артем Семеніхін розповів, що бойових дій у місті не ведеться, проте активно працюють ворожі диверсійно-розвідувальні групи
Мер Конотопа заявив про це в етері Еспресо.TV.
"Ви знаєте, я теж спостерігаю за новинами й усі містяни також дивляться новини, як не дивилися напевно ніколи. І ми просто розуміємо, що ми - щасливі люди. Конотопці - щасливі люди, тому що у нас немає того, що є в Маріуполі, Охтирці, Тростянці. Звичайно, ми ховаємо наших земляків, які повертаються "вантажем 200". І це дуже тяжко. У місто також завозиться гуманітарна допомога і ми плануємо найближчим часом закрити багато нагальних питань", - зазначив Семеніхін.
Міський голова додав, що попри відсутність активних бойових дій, у Конотопі чітко простежується робота ворожих диверсійно-розвідувальних груп.
"Те, що зараз робиться, які робляться інформаційні вкиди - на голову не налазить. Від мене вже є не одне звернення до поліції, щоби вони звертали увагу на поширення різноманітних фейків. І я хочу звернутися до всіх українців: Конотоп не здається. В Конотопі проукраїнська, патріотична влада. Над Конотопом майорить не лише жовто-блакитний, а ще й червоно-чорний стяг. Тому не ведіться, будь ласка. А вже після війни ми розберемося з усім і всіма", - наголосив Артем Семеніхін.
- Нагадаємо, раніше Артем Семеніхін розповів про намагання російських орків окупувати Конотоп і взяти місто під свій контроль.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.52Продаж 33.41
- Актуальне
- Важливе