У місцевих жителів Полтавщини вилучили 11 танків і дві бронемашини

Про це повідомляє Полтавська облрада з посиланням на обласну прокуратуру.

"Розпочато 92 (проти 72 за попередній період) кримінальні провадження за фактами незаконного придбання та зберігання зброї, до суду передано 47 обвинувальних актів", - йдеться в повідомленні.

З незаконного обігу вилучено:

158 одиниць вогнепальної зброї, у тому числі 64 пістолети, 20 карабінів та гвинтівок;

46 одиниць автоматичної зброї;

8 кулеметів;

3 обрізи мисливських рушниць;

4 ручні гранатомети;

11 танків;

2 бойові броньовані машини;

222 одиниці боєприпасів;

54 гранати;

майже 7 тис. патронів.

Разом з тим у регіоні загалом на 35% знизився рівень злочинності, в тому числі на 29,6% зменшилась кількість тяжких (з 2166 до 1525) кримінальних правопорушень.

Проте на 72% зросла кількість особливо тяжких кримінальних правопорушень за рахунок збільшення злочинів проти основ національної безпеки та проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, що пов’язані зі збройною агресією Росії проти України (зі 126 до 217).

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