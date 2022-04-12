У Молдові продовжили режим НС через російське вторгнення в Україну

Про це повідомила прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця в ефірі TV8, передає Liga.net.

Вона пояснила необхідність зберегти режим НС ще і ймовірним напливом нової хвилі біженців.

"Поки що у нас по сусідству йде війна і є ризик її ескалації, що може викликати новий потік біженців, я вважаю за доцільне продовжити надзвичайний стан", – сказала Гаврилиця.

Вона зазначила, що повітряний простір Молдови, залишається закритим, за винятком повітряного коридору в бік Румунії.

У Молдові оголосили режим надзвичайного стану на 60 днів одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.