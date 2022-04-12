У Молдові продовжили режим НС через російське вторгнення в Україну
Уряд Молдови планує продовжувати режим надзвичайного стану, поки триває вторгнення Росії в Україну
Про це повідомила прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця в ефірі TV8, передає Liga.net.
Вона пояснила необхідність зберегти режим НС ще і ймовірним напливом нової хвилі біженців.
"Поки що у нас по сусідству йде війна і є ризик її ескалації, що може викликати новий потік біженців, я вважаю за доцільне продовжити надзвичайний стан", – сказала Гаврилиця.
Вона зазначила, що повітряний простір Молдови, залишається закритим, за винятком повітряного коридору в бік Румунії.
У Молдові оголосили режим надзвичайного стану на 60 днів одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.
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