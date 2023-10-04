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У Молдові суд допустив до виборів колишніх членів проросійської партії "Шор"

4 жовтня, 2023 середа
06:04
Світ У Молдові визнали діяльність проросійської партії "Шор" неконституційною

Конституційний суд Молдови дозволив колишнім членам проросійської партії "Шор" брати участь у місцевих виборах, які відбудуться в листопаді

Про це повідомляє Радіо "Свобода".

Відповідне рішення суд ухвалив у вівторок, 3 жовтня, після скарги низки членів партії "Шор", яку очолює бізнесмен Ілан Шор, що проживає у вигнанні. 

Рішення ухвалили голосуванням трьох суддів. Двоє інших заявили, що висловлять окремі думки. 

Члени партії "Шор" оскаржували попереднє рішення Конституційного суду, який заборонив лідерам цієї політичної сили балотуватися на виборах упродовж п’яти років. 

"Суд встановив, що оскаржувана заборона не була заснована на об’єктивних критеріях, була загальною і не враховувала індивідуальні обставини", – пояснив після винесення рішення суддя Сергій Цуркан. Він додав, що коли суд визнав партію "Шор" неконституційною, він не пропонував накладати обмеження на її членів.

  • У червні Конституційний суд Молдови визнав діяльність проросійської партії "Шор" неконституційною та такою, що загрожує незалежності та суверенітету країни. З відповідним позовом до суду тоді звернувся уряд Молдови. Влада країни та західні політики звинувачували "Шор" у спробах дестабілізувати ситуацію в Молдові. Натомість представники самої "Шор" називали звинувачення політично вмотивованими.


 
Молдова
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