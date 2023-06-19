У Молдові визнали діяльність проросійської партії "Шор" неконституційною

Про це інформує NewsMaker.

Зазначають, що члени Конституційного суду дійшли висновку, що проросійська партія "Шор" порушила принципи, прописані в Конституції Молдови. Під час ухвалення рішення вони спиралися на четвертий пункт 41 статті Конституції Молдови, у якому йдеться: "партії та інші суспільно-політичні організації, цілі чи діяльність яких спрямовані проти політичного плюралізму, принципів правової держави, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності Республіки Молдова, є неконституційними".

Також Конституційний суд Молдови заявив, що після визнання "Шор" антиконституційною, партія вважається розформованою. Відтак жоден її документ, який буде ухвалений після винесення рішення КС, не матиме юридичної сили.

"Міністерство юстиції повинно сформувати комісію з ліквідації партії "Шор" для виключення її з державного реєстру юридичних осіб", - сказав голова КС Ніколае Рошка.

Він додав, що депутати "Шор" продовжать свій мандат, проте виключно як незалежні народні обранці без права доєднатися до інших фракцій. Те саме, за його словами, стосується всіх представників партії в органах місцевого самоврядування всіх рівнів, включно з Гагаузією.

Крім того, усі списки кандидатів у парламент і місцеві органи, які були затвердження раніше, визнаються недійсними після ухвалення рішенні. Вакантний мандат, за словами Рошка, залишається таким до кінця одинадцятого скликання парламенту.

Що відомо про дестабілізацію в Молдові

Наприкінці квітня Рада ЄС затвердила новий санкційний режим за дестабілізацію Молдови. Санкції складатимуться із заморожування активів і заборони на надання коштів для фізичних і юридичних осіб, а також заборони на поїздки в ЄС для фізичних осіб.

21 травня у Кишиневі під час мітингу "Європейська Молдова" було прийнято резолюцію про включення євроінтеграції до конституції країни.

Уже 26 травня Рада ЄС вперше ухвалила регламент про запровадження санкцій за дестабілізацію Молдови. Під обмеження ЄС потрапили молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, топдепутатка партії "Шор" Марина Таубер, а також колишній заступник голови Генінспекторату поліції Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку в Молдові, та російський бізнесмен Ігор Чайка.

А 5 червня міністерство фінансів США розширило список підсанкційних осіб і компаній із Росії, причетних до спроби держперевороту в Молдові.