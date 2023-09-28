У Молдові в озері знайшли уламки від ракети

Про це пише NewsMaker і МВС Молдови.

Зазначається, що наразі є підозри, що на дні озера може бути вибухонебезпечна складова збитої ракети.

Станом на 12 годину проїзд до озера заборонений, поліція охороняє периметр. На місці події перебувають співробітники національної поліції, ІДСУ, карабінери та прикордонники. На місці також працюють фахівці IGP Bombteh. Вони аналізують оптимальне рішення для видалення вибухової речовини, припускаючи, що вибуховий компонент виявили на дні озера.

У Генінспектораті надзвичайних ситуацій зазначили, що уламки ракети в озері знайшли напередодні 27 вересня.

Крім цього, у МВС зауважили, що небезпеки для населення немає, оскільки район ізольований, а найближчі будинки знаходяться за 1 кілометр від небезпечної зони.