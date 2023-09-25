У невизнаному Придністров'ї після атаки РФ на Україну знайшли уламки ракети
У понеділок, 25 вересня, у невизнаному Придністров'ї знайшли уламки ракети після нічної атаки РФ на Одесу
Про це повідомляє Newsmaker.
Співголова Об'єднаної контрольної комісії від Придністров'я Олег Біляков повідомив, що уламки ракети впали на території Придністров'я у селі Кіцкани, після ракетної атаки на Одеську область. Зазначається, що обійшлося без постраждалих та пошкоджень.
"Бойова частина ракети увійшла до ґрунту, але не розірвалася. Питання обговорюватиметься в ОКК, оскільки Кіцкани належать до Зони безпеки", - каже Біляков.
Своєю чергою так зване міністерство внутрішніх справ Придністров'я зазначило, що у Кіцканах жителі одного з будинків виявили на території присадибної ділянки уламки, ймовірно, ракети ППО. "МВС" заявляє, що ракета не становить небезпеки.
"Виявлену частину ракети вивчили на місці. За даними саперів, прямої небезпеки вона не становить", - йдеться у заяві.
Так зване МВС Придністров'я заявляє, що "ситуація перебуває під контролем".
Фото: МВС Придністров'я
- У ніч на 25 вересня РФ запустила по Україні "шахеди", ракети "Калібр" та надзвукові протикорабельні "Онікс". Унаслідок обстрілів в Одесі загинули двоє людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.28
- EUR Купівля 40.35Продаж 41.23
- Актуальне
- Важливе