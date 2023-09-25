У невизнаному Придністров'ї після атаки РФ на Україну знайшли уламки ракети

Про це повідомляє Newsmaker.

Співголова Об'єднаної контрольної комісії від Придністров'я Олег Біляков повідомив, що уламки ракети впали на території Придністров'я у селі Кіцкани, після ракетної атаки на Одеську область. Зазначається, що обійшлося без постраждалих та пошкоджень.

"Бойова частина ракети увійшла до ґрунту, але не розірвалася. Питання обговорюватиметься в ОКК, оскільки Кіцкани належать до Зони безпеки", - каже Біляков.

Своєю чергою так зване міністерство внутрішніх справ Придністров'я зазначило, що у Кіцканах жителі одного з будинків виявили на території присадибної ділянки уламки, ймовірно, ракети ППО. "МВС" заявляє, що ракета не становить небезпеки.

"Виявлену частину ракети вивчили на місці. За даними саперів, прямої небезпеки вона не становить", - йдеться у заяві.

Так зване МВС Придністров'я заявляє, що "ситуація перебуває під контролем".

Фото: МВС Придністров'я