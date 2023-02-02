Про це повідомили в МЗС Молдови, передає point.md.

"Категорично відкидаємо заяви глави російської дипломатії, які не відповідають дійсності і є частиною вже відомої загрозливої риторики російської дипломатії. Хочемо нагадати російській стороні, що шлях, яким іде Республіка Молдова, – це шлях вступу до Європейського Союзу. Це проєкт країни, який підтримали громадяни. Молдова як держава та молдовани незалежно від політичних чи геополітичних уподобань хочуть миру, свободи та демократії. Будемо вдячні, якщо всі країни світу, в тому числі Російська Федерація, поважатимуть рішення нашого народу", - заявили в зовнішньополітичному відомстві.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "наступною Україною" може стати Молдова. Він також розкритикував президентку Маю Санду, яка веде країну до НАТО.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb