У Молдові викрили схеми незаконного перетину кордону ухилянтами з України

Про це повідомляє видання Anticoruptie.

"Попри воєнний стан, який діє в Україні з лютого, сотні чоловіків із цієї країни вже встигли перетнути кордон із Молдовою", - повідомляють молдавські розслідувачі.

За їхніми словами, люди, які допомагають українцям з боку Молдови, беруть за свої послуги від 1000 до 5000 євро залежно від маршрутів та труднощів із місцевою владою.

За даними Anticoruptie, серед останніх затриманих молдавською поліцією є прикордонник. Він дозволяв утікачам нелегально перетинати кордон, ставлячи відповідний штамп у паспорті. У ході слідства встановлено, що за участь у процедурі прикордонник та його спільник отримували винагороду у криптовалюті.

Нагадаємо, запущений в листопаді 2022 року поїзд №351/352 Київ - Кишинів потрапив у топ залізничних маршрутів Європи на 2023 рік.

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