Потяг Київ — Кишинів потрапив у топ залізничних маршрутів Європи на 2023 рік

Про це інформує Укрзалізниця.

Міжнародний туристичний портал Lonely Planet включив до переліку найкращих поїздів український №351/352 Київ — Кишинів.

"Безперервна робота – не просто робота, але робота більш-менш за графіком – українських залізниць була символом стійкості протягом жорстокого російського вторгнення. І хоча мине деякий час, перш ніж мандрівники з-за меж України знову зможуть сісти на потяг до її зухвалої столиці, відновлення цього сполучення в листопаді після 24 років можна тільки вітати", – наголошують у Lonely Planet.

Цей маршрут називають "Поїздом Перемоги".

Потяг зупиняється також на станції Унгени на заході Молдови, звідки можна дістатися румунського міста Ясси з розвиненим аеропортом, який важливий для повернення евакуйованих українців додому.

"Радіємо такій увазі до нашого поїзда і залюбки приймаємо на борту наших поїздів – як українців, так і закордонних друзів", – пише пресслужба Укрзалізниці.

5 листопада в Укрзалізниці повідомили про запуск 4 нових рейсів: Київ — Кишинів, Київ — Перемишль, Одеса — Краматорськ, Жмеринка — Хутір-Михайлівський.

У застосунку доступні квитки до Польщі на рейси на Хелм, Перемишль та Варшаву та до Молдови - поїзд №351/352 Київ-Кишинів.

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