Потяг Київ — Кишинів потрапив у топ залізничних маршрутів Європи на 2023 рік
Запущений в листопаді 2022 року поїзд №351/352 Київ — Кишинів потрапив у топ залізничних маршрутів Європи на 2023 рік
Про це інформує Укрзалізниця.
Міжнародний туристичний портал Lonely Planet включив до переліку найкращих поїздів український №351/352 Київ — Кишинів.
"Безперервна робота – не просто робота, але робота більш-менш за графіком – українських залізниць була символом стійкості протягом жорстокого російського вторгнення. І хоча мине деякий час, перш ніж мандрівники з-за меж України знову зможуть сісти на потяг до її зухвалої столиці, відновлення цього сполучення в листопаді після 24 років можна тільки вітати", – наголошують у Lonely Planet.
Цей маршрут називають "Поїздом Перемоги".
Потяг зупиняється також на станції Унгени на заході Молдови, звідки можна дістатися румунського міста Ясси з розвиненим аеропортом, який важливий для повернення евакуйованих українців додому.
"Радіємо такій увазі до нашого поїзда і залюбки приймаємо на борту наших поїздів – як українців, так і закордонних друзів", – пише пресслужба Укрзалізниці.
- 5 листопада в Укрзалізниці повідомили про запуск 4 нових рейсів: Київ — Кишинів, Київ — Перемишль, Одеса — Краматорськ, Жмеринка — Хутір-Михайлівський.
- У застосунку доступні квитки до Польщі на рейси на Хелм, Перемишль та Варшаву та до Молдови - поїзд №351/352 Київ-Кишинів.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.96
Купівля 39.96Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.56Продаж 42.61
- Актуальне
- Важливе