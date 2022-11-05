Поїзди Укрзалізниці відсьогодні починають курсувати за чотирма новими напрямками

Про це повідомили в telegram Укрзалізниці.

"Новий графік руху в силі! Нові рейси Київ — Кишинів, Київ — Перемишль, Одеса — Краматорськ, Жмеринка — Хутір-Михайлівський розпочинають рух сьогодні", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що ще декілька анонсованих новинок готуються до перших рейсів, розклади оприлюднять найближчими днями.

Також відомо, що "Бойківський експрес" сполученням Київ – Славсько перейшов на осінній сезон перевезень у якості поїзда вихідного дня.

Крім того, до Франківська з Ужгорода курсуватиме потяг через Румунію.

У п'ятницю, 4 листопада, Укрзалізниця призначила один евакуаційний рейс із Покровська до Львова. Проїзд у ньому безкоштовний.

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