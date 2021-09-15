У Монголії виявили перші випадки смерті від коронавірусу серед тварин
Коронавірус спричинив смерть двох бобрів у Монголії. Це перші подібні випадки в країні
Про це повідомив експерт Головного управління ветеринарії країни Ад'ясуренгійн Тувшинбаяр, передає Сіньхуа.
Як зазначається, результати лабораторних досліджень засвідчили, що коронавірус став причиною загибелі двох бобрів у Монголії.
"Це є першим підтвердженим випадком загибелі тварин у нашій країні через коронавірусну інфекцію", - сказав він.
У Національному центрі з вивчення зоонозних інфекцій Монголії зазначили, що два бобри загинули минулого місяця і належали Центру з акліматизації та розведення бобрів при Управлінні з довкілля в Улан-Баторі.
"Ми вважаємо, що бобри заразилися коронавірусом від своїх опікунів", - зазначив він.
"Зараз бобри вже повністю вилікувалися від хвороби завдяки належному лікуванню", - сказав він.
У Монголії COVID-19 було також виявлено у двох домашніх котів.
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