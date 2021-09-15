У Монголії виявили перші випадки смерті від коронавірусу серед тварин

Про це повідомив експерт Головного управління ветеринарії країни Ад'ясуренгійн Тувшинбаяр, передає Сіньхуа.

Як зазначається, результати лабораторних досліджень засвідчили, що коронавірус став причиною загибелі двох бобрів у Монголії.

"Це є першим підтвердженим випадком загибелі тварин у нашій країні через коронавірусну інфекцію", - сказав він.

У Національному центрі з вивчення зоонозних інфекцій Монголії зазначили, що два бобри загинули минулого місяця і належали Центру з акліматизації та розведення бобрів при Управлінні з довкілля в Улан-Баторі.

Директор Національного центру з вивчення зоонозних інфекцій Монголії Нямдоржийн Цогбадрах, ще у семи бобрів з цього центру в серпні цього року було виявлено COVID-19. "Ми вважаємо, що бобри заразилися коронавірусом від своїх опікунів", - зазначив він. Цогбадрах додав, що у семи бобрів, які заразилися штамом "Дельта", спостерігалися симптоми, зокрема кашель, нежить і запалення слизової оболонки очей. "Зараз бобри вже повністю вилікувалися від хвороби завдяки належному лікуванню", - сказав він. У Монголії COVID-19 було також виявлено у двох домашніх котів.

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