У Московському університеті готуватимуть фахівців з протидії "кольоровим революціям"

Про це повідомляє Радио Свобода.

Магістерська програма називається "Інформаційні та гібридні війни".

В описі програми йдеться про її мету – підготовка фахівців, здатних "планувати та реалізовувати операції з протидії інформаційній, гібридній війні та кольоровим революціям гібридного типу".

Обов'язковими дисциплінами у навчальному плані стануть "Психологія екстремальних станів", "Нейролінгвістичне програмування та інші техніки ефективної комунікації в політиці", "Новітня практика інформаційних операцій у російсько-американських відносинах", "Особливості протидії сучасним технологіям кольорових спеціальних військових та поліцейських операцій", а також "Спецпропаганда та боротьба з фейками в умовах спеціальних військових та поліцейських операцій". Визначення "кольорових революцій" та "гібридних воєн" в описі немає.

Куратором програми призначено політолога Андрія Манойла, автора докторської дисертації на тему "Роль культурно-цивілізаційних моделей та технологій інформаційно-психологічного впливу у вирішенні міжнародних конфліктів" та монографії "Інформаційна війна як інструмент зовнішньої агресії та територіальної експансії: навчальний посібник".

2022 року на неї виділено 20 місць, навчання проводиться на платній основі.

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