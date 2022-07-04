У Московському університеті готуватимуть фахівців з протидії "кольоровим революціям"
Факультет політології Московського державного університету (МДУ) відкрив набір студентів на магістерську програму підготовки фахівців "в галузі протидії технологіям сучасних інформаційних, гібридних, торгових воєн та кольорових революцій"
Про це повідомляє Радио Свобода.
Магістерська програма називається "Інформаційні та гібридні війни".
В описі програми йдеться про її мету – підготовка фахівців, здатних "планувати та реалізовувати операції з протидії інформаційній, гібридній війні та кольоровим революціям гібридного типу".
Обов'язковими дисциплінами у навчальному плані стануть "Психологія екстремальних станів", "Нейролінгвістичне програмування та інші техніки ефективної комунікації в політиці", "Новітня практика інформаційних операцій у російсько-американських відносинах", "Особливості протидії сучасним технологіям кольорових спеціальних військових та поліцейських операцій", а також "Спецпропаганда та боротьба з фейками в умовах спеціальних військових та поліцейських операцій". Визначення "кольорових революцій" та "гібридних воєн" в описі немає.
Куратором програми призначено політолога Андрія Манойла, автора докторської дисертації на тему "Роль культурно-цивілізаційних моделей та технологій інформаційно-психологічного впливу у вирішенні міжнародних конфліктів" та монографії "Інформаційна війна як інструмент зовнішньої агресії та територіальної експансії: навчальний посібник".
2022 року на неї виділено 20 місць, навчання проводиться на платній основі.
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