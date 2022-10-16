У Москві паркінги почали готувати під бомбосховища, - росЗМІ

Про це пише російське видання "Важные истории".

Мешканці будинків товариства співвласників житла "Атом" розповіли журналістам, що на дверях їхніх будинків висять оголошення про підготовку бомбосховищ. Москвичів просять до 18 жовтня звільнити паркінг від автомобілів та особистих речей, бо його будуть "приводити до відповідності з прямим призначенням об’єкту цивільної оборони". В оголошенні йдеться, що таке рішення прийняли 11 жовтня на нараді в мерії Москви.

Першу підготовку укриттів на випадок обстрілів в Росії розпочали ще навесні. 27 квітня секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев доручив південним російським регіонам "привести захисні споруди цивільної оборони у належний стан".

Департамент міського господарства Сочі щонайменше двічі - 6 травня та 11 жовтня - надсилав керівникам управлючих компаній листи щодо перевірки готовності "захисних споруд цивільної оборони" та "протирадіаційних сховищ". В листі від 11 жовтня чиновники просять надіслати їм перелік всіх підземних просторів будинків, які можна використати для переховування населення "в період мобілізації та воєнного стану".

До слова, у Москві почали друкувати карти Росії з анексованими українськими територіями