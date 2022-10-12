Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

У російському Центрі картографії сказали, що карти випускаються на підставі даних Росреєстру.

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