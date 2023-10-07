У Москві повідомляють про збитий безпілотник: закрито два аеропорти

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

"Силами ППО в Істринському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у російській столиці оголошено план "Килим" - аеропорти Внуково і Шереметьєво тимчасово не працюють, відповідна інформація з'явилася на онлайн-табло.

Перенесено щонайменше дев'ять рейсів, ще два скасовано. Крім того, вісім літаків зараз затримують свій виліт у Домодєдово і Шереметьєво.