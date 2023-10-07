У Москві повідомляють про збитий безпілотник: закрито два аеропорти
У ніч на 7 жовтня сили ППО РФ нібито відбили атаку безпілотника, що летів на Москву, у двох аеропортах столиці скасовано та перенесено рейси
Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.
"Силами ППО в Істринському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, у російській столиці оголошено план "Килим" - аеропорти Внуково і Шереметьєво тимчасово не працюють, відповідна інформація з'явилася на онлайн-табло.
Перенесено щонайменше дев'ять рейсів, ще два скасовано. Крім того, вісім літаків зараз затримують свій виліт у Домодєдово і Шереметьєво.
- Упродовж вечора 6 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі в Криму двічі лунала повітряна тривога. Також повідомлялося про вибухи, а окупанти перекривали рух Кримським мостом.
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