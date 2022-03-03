Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини У Москві повністю ліквідували радіо "Эхо Москвы"

У Москві повністю ліквідували радіо "Эхо Москвы"

3 березня, 2022 четвер
10:10
Новини Олексій Венедіктов

Рада Директорів вирішила також закрити сайт видання.

Головний редактор радіо та сайту "Эхо Мосвы" заявив про повну ліквідацію ЗМІ.
За його словами, таке рішення ухвалила рада директорів.
"Більшістю голосів ради директорів "Эха Москвы" прийнято рішення про ліквідацію радіоканалу та сайту "Эхо Москви".

  • Нагадаємо, 1 березня журналістів звинуватили у поширенні "неправдивих повідомлень про дії російських військових у рамках спеціальної операції для захисту" "ДНР" та "ЛНР". У поданні генеральної прокуратури Росії Роскомнагляду, наслідком якого стало вимкнення "Эха Москвы" і телеканалу "Дождь", сказано, що ці медіаресурси поширювали інформацію, яка "містить заклики до екстремізму, насильству щодо громадян РФ, масових порушень громадського порядку і бузпеки, а також до участі громадян Російської Федерації у масових публічних заходах, що є порушенням чинного законодавства і насильницькому поваленню конституційного ладу".
  • Головний редактор  "Эха Москвы" наголосив, що такі звинувачення "не підтверджені жодними прикладами, жодними доказами, є голослівними та образливими для журналістів та громадян Росії"
  • Венедіктов пообіцяв оскаржувати у суді це рішення. "Вбачаємо у ньому політичну складову, а також запровадження цензури, яка прямо заборонена Конституцією РФ", - наголосив головний редактор "Эха Москвы".
Стежте за найважливішими новинами Львова, регіону, України та світу разом з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку

 
Росія
радіо
закриття
Олексій Венедиктов
свобода слова
Читайте також:
2 березня, 2022 середа
Країни ЄС не будуть передавати Україні винищувачі
Автор
2 березня, 2022 середа
На що російські окупанти перетворили Бучу. Фоторепортаж
Алексей Данилов
2 березня, 2022 середа
У Путіна є проблеми зі здоров'ям, - секретар РНБОУ
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.25
    Купівля 29.25
    Продаж 30.13
  • EUR
    Купівля 32.79
    Продаж 33.48
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
3 березня
13:44
Яхта Сєчіна
У Франції заарештували яхту глави "Роснефти" Сєчіна
13:43
Японія заморозила активи низки російських банків
13:41
КМДА терміново шукає водіїв вантажівок і евакуаторів-маніпуляторів
13:39
У Гатному на Київщині внаслідок обстрілу окупантів сталася пожежа в житловому будинку: одна людина загинула, ще одна постраждала
13:25
Україна прапор
Американська фундація Getty назвала російську агресію "трагедією монументального масштабу"
13:22
літак
"Закрийте небо зараз!": Кулеба закликав партнерів допомогти Україні захиститися від ударів із повітря
13:22
"Зробіть все, щоб зупинити війну": українські полярники звернулись до російських колег
13:15
В Україні планують з'ясувати, хто з правоохоронців на війні, а хто втік, - Венедіктова
13:10
Буча наша! Над містом підняли синьо-жовтий стяг
13:09
обстріл Чернігів
Окупанти завдали удару по житлових будинках у центрі Чернігова
13:05
медики
Понад 500 іноземних медиків готові надати допомогу Україні - МОЗ
13:01
Суховецький Сергій Олександрович
Українські воїни ліквідували генерал-майора РФ Андрія Суховецького. Фото
12:58
ЄС
ЄС направить 500 млн євро на допомогу Україні
12:56
У бік Первомайського, Миколаївської області, вирушила техніка РФ, людей просять піти додому та прибрати автівки з доріг, - голова громади
12:46
КПП "Малі Селменці - Вельке Слеменце"
На всіх КПП західного кордону зникли черги
12:46
Віталій Сапило
Вихованець львівських "Карпат" посмертно отримав звання Героя України
12:41
"Гроші вже пішли у банки": Зеленський заявив, що Україна повністю забезпечить виплати проіндексованих на 14% пенсій
12:32
У Києві між правим і лівим берегом відкрили мости й оприлюднили графік роботи громадського транспорту
12:27
десантні кораблі Росії
До Одеси підходять чотири десантні кораблі РФ та судна підтримки, - УП
12:24
З демонтованих трамвайних рейок у Львові виготовляють "бойові бандерівські їжаки"
12:15
прикордонники
Українські прикордонники та військові вийшли на лінію державного кордону на Сумщині
12:11
Олег Дерипаска
Мир дуже важливий. Російський олігарх Дерипаска закликає до негайних переговорів
11:59
Інна Совсун
Росія хоче, щоб ми померли, а ми хочемо жити – то який тут компроміс? – Інна Совсун
11:57
"Усі лінії оборони збережені, окупанти приречені": Зеленський назвав ракетні удари РФ по українських містах зізнанням у власній безпорадності
11:52
Су-34
Мінус один. Над Волновахою збили російський винищувач
11:52
гроші для ЗСУ
У районах бойових дій українці, які залишилися без роботи, отримають по 6,5 тис. грн, – Зеленський
11:50
вода
Як підготуватися і що робити, якщо через обстріли відключать централізоване водопостачання
11:41
Фармацевтична компанія МЕДОКЕМІ' передає медикаменти українським військовим та мирному населенню
11:26
Зеленський
Зеленський до Росії: "Вчіть слово "репарації", ви відшкодуєте нам усе"
11:25
"Ми не здамо Одесу": звернення нового голови Одещини
11:10
обстріл Лисичанськ
Окупанти обстріляли житлові будинки та лікарню в Лисичанську
11:06
"Дайте зробити селфі": не взявши Запорізьку АЕС, окупанти просять фото для звіту
11:01
Укрзалізниця надала ЗСУ вагони для вивезення тіл російських окупантів
10:54
Польща
Ми розуміємо, що можемо бути наступними жертвами російської агресії, – польський журналіст
10:50
СУ-30
Українські військові збили над Ірпенем російський винищувач СУ-30
10:29
City Express електричка
Укрзалізниця зробила всі рейси зі Сходу на Захід України евакуаційними й закрила продаж квитків на них
10:19
росія танк
"Без боєкомплекту ворога танк – це трактор!" - у Генштабі розповіли, як правильно знешкоджувати техніку окупантів
10:04
"Московити ведуть війну на виснаження": Руслан Кошулинський
09:58
ООС ЗСУ
ЗСУ знищили близько 9000 окупантів і 900 російських бойових машин, - Генштаб
09:56
Токаєв
Казахстан заявив про нейтралітет у війні Росії проти України
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV