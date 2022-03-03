У Москві повністю ліквідували радіо "Эхо Москвы"

Головний редактор радіо та сайту "Эхо Мосвы" заявив про повну ліквідацію ЗМІ.

За його словами, таке рішення ухвалила рада директорів.

"Більшістю голосів ради директорів "Эха Москвы" прийнято рішення про ліквідацію радіоканалу та сайту "Эхо Москви".

Нагадаємо, 1 березня журналістів звинуватили у поширенні "неправдивих повідомлень про дії російських військових у рамках спеціальної операції для захисту" "ДНР" та "ЛНР". У поданні генеральної прокуратури Росії Роскомнагляду, наслідком якого стало вимкнення "Эха Москвы" і телеканалу "Дождь", сказано, що ці медіаресурси поширювали інформацію, яка "містить заклики до екстремізму, насильству щодо громадян РФ, масових порушень громадського порядку і бузпеки, а також до участі громадян Російської Федерації у масових публічних заходах, що є порушенням чинного законодавства і насильницькому поваленню конституційного ладу".

Головний редактор "Эха Москвы" наголосив, що такі звинувачення "не підтверджені жодними прикладами, жодними доказами, є голослівними та образливими для журналістів та громадян Росії"

Венедіктов пообіцяв оскаржувати у суді це рішення. "Вбачаємо у ньому політичну складову, а також запровадження цензури, яка прямо заборонена Конституцією РФ", - наголосив головний редактор "Эха Москвы".