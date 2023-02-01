У Москві затримали громадянку США: вона вигулювала теля на Червоній площі

Про це повідомило росЗМІ "ТАСС" із посиланням на співрозмовника в правоохоронних органах.

"Напередодні правоохоронці оперативно затримали на Червоній площі жінку, яка прогулювалася там із телям. Нею виявилася 34-річна громадянка США. За словами затриманої, вона купила тварину на "Авіто" і вирішила її вигуляти", - мовиться в тексті пресслужби.

Так, на громадянку США складено протокол за статтею КоАП РФ про порушення встановленого порядку проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування. Їй загрожує адміністративний арешт до 15 діб, штраф або обов'язкові роботи.

ЗМІ зазначають, що дівчина давно займається активізмом: зокрема вигулює тварин, яких планують везти для забиття, у центрах великих міст. Нині вона живе в Москві.

У Нідерландах сотні кліматичних активістів перекрили одну з головних доріг до Гааги на знак протесту проти витрачання мільярдів у Нідерландах на субсидії для виробників викопного палива.

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