Екоактивісти перекрили ключову трасу до Гааги

Про це повідомляє портал rtlnieuws.nl.

Акцію організувала група кліматичних активістів Extinction Rebellion. В організації заявили, що близько 1200 людей зареєструвалися на неї.

"Блокадою A12 Extinction Rebellion хочуть привернути увагу до кліматичної кризи. Вони просять уряд припинити субсидування виробників викопного палива і почати відповідну кліматичну політику", - йдеться у повідомленні.

Зокрема додається, що поліцейські закликали протестувальників звільнити дорогу та перенести акцію у парк Малівельд, де зазвичай проходять мітинги, проте були проігноровані, після чого розпочалися затримання демонстрантів.

14 жовтня екоактивісти групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні.

23 жовтня у музеї Барберіні в Німеччині активісти руху Letzte Generation облили картину "Копиця сіна" імпресіоніста Клода Моне, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва.

Активісти кампанії Just Stop Oil в понеділок, 24 жовтня, кинули шоколадний торт у воскову статую короля Чарльза ІІІ у лондонському музеї мадам Тюссо.

30 жовтня двоє активісток німецького кліматичного руху "Letzte Generation" приклеїлися до металевої конструкції, яка утримує скелет динозавра віком 66 мільйонів років у Музеї природознавства Берліна.

5 листопада чотири італійські екопротестувальниці в Римі залили гороховим супом картину Ван Гога "Сіяч".

У суботу, 5 листопада, в мадридському музеї Прадо кліматичні активісти приклеїли себе до рамок двох картин іспанського майстра Франсіско де Гойї, що стало останньою акцією з низки протестів, спрямованих проти творів мистецтва по всій Європі.

25 грудня повідомлялося, що німецька поліція заявила, що запобігла планам кліматичних активістів організації "Letzten Generation" зірвати телевізійну різдвяну службу.