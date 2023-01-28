Екоактивісти перекрили ключову трасу до Гааги
У Нідерландах сотні кліматичних активістів перекрили одну з головних доріг до Гааги на знак протесту проти витрачання мільярдів у Нідерландах на субсидії для виробників викопного палива
Про це повідомляє портал rtlnieuws.nl.
Акцію організувала група кліматичних активістів Extinction Rebellion. В організації заявили, що близько 1200 людей зареєструвалися на неї.
"Блокадою A12 Extinction Rebellion хочуть привернути увагу до кліматичної кризи. Вони просять уряд припинити субсидування виробників викопного палива і почати відповідну кліматичну політику", - йдеться у повідомленні.
Зокрема додається, що поліцейські закликали протестувальників звільнити дорогу та перенести акцію у парк Малівельд, де зазвичай проходять мітинги, проте були проігноровані, після чого розпочалися затримання демонстрантів.
- 14 жовтня екоактивісти групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні.
- 23 жовтня у музеї Барберіні в Німеччині активісти руху Letzte Generation облили картину "Копиця сіна" імпресіоніста Клода Моне, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва.
- Активісти кампанії Just Stop Oil в понеділок, 24 жовтня, кинули шоколадний торт у воскову статую короля Чарльза ІІІ у лондонському музеї мадам Тюссо.
- 30 жовтня двоє активісток німецького кліматичного руху "Letzte Generation" приклеїлися до металевої конструкції, яка утримує скелет динозавра віком 66 мільйонів років у Музеї природознавства Берліна.
- 5 листопада чотири італійські екопротестувальниці в Римі залили гороховим супом картину Ван Гога "Сіяч".
- У суботу, 5 листопада, в мадридському музеї Прадо кліматичні активісти приклеїли себе до рамок двох картин іспанського майстра Франсіско де Гойї, що стало останньою акцією з низки протестів, спрямованих проти творів мистецтва по всій Європі.
- 25 грудня повідомлялося, що німецька поліція заявила, що запобігла планам кліматичних активістів організації "Letzten Generation" зірвати телевізійну різдвяну службу.
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