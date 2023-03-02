У МОЗ заявили, що зимова хвиля коронавірусу може завершитись за 2 тижні
Міністерство охорони здоров’я очікує завершення зимової хвилі COVID-19 в Україні в перші 2 тижні березня. Новий штам "Кракен" не спричинив сплеску захворюваності
Про це в коментарі Укрінформу сказав заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.
За його словами, виявлення в деяких регіонах нового штаму коронавірусу не спричинило сплеску захворюваності.
“Перший-другий тиждень березня це буде завершення зимової хвилі коронавірусної інфекції. Прогностично показники по захворюваності в кінці березня мають бути на доволі низькому рівні. Ми не очікуємо миттєвого підвищення навіть на фоні появи “Кракену”, поява штаму Omicron XBB.1.5 призводить до того, що зростання відбувається, але воно незначне в межах країни” - сказав Кузін.
- Лабораторія Центру громадського здоров'я підтвердила в шести областях України розповсюдження варіанту Omicron XBB.1.5 коронавірусу SARS-CoV-2, відомого як "Кракен".
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