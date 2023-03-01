Про це інформує ЦГЗ.

"Референс-лабораторія з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ за результатом секвенування цього тижня підтвердила у пацієнтів мутацію варіанту Omicron XBB.1.5 коронавірусу SARS-CoV-2 ще у двох областях: Львівській та Черкаській", - йдеться у дослідженні.

Вже у шістьох областях підтвердили новий варіант штаму. На Сумщині був перший пацієнт, а далі стало відомо про Закарпаття, Тернопільщину, Одещину, Черкащину та Львівщину.

В Центрі громадського здоров'я наголошують на тому, що штам Omicron переноситься легше, він має здатність передаватися швидше. Аби захистити себе та своїх близьких потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення.

Перед вакцинацією не потрібно проходити обстежень або дотримуватись дієт, щеплення безоплатне.