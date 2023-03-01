У шести областях України виявили новий мутований штам коронавірусу Omicron XBB.1.5
Лабораторія Центру громадського здоров'я підтвердила в шести областях України розповсюдження варіанту Omicron XBB.1.5 коронавірусу SARS-CoV-2, відомого як "Кракен"
Про це інформує ЦГЗ.
"Референс-лабораторія з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ за результатом секвенування цього тижня підтвердила у пацієнтів мутацію варіанту Omicron XBB.1.5 коронавірусу SARS-CoV-2 ще у двох областях: Львівській та Черкаській", - йдеться у дослідженні.
Вже у шістьох областях підтвердили новий варіант штаму. На Сумщині був перший пацієнт, а далі стало відомо про Закарпаття, Тернопільщину, Одещину, Черкащину та Львівщину.
В Центрі громадського здоров'я наголошують на тому, що штам Omicron переноситься легше, він має здатність передаватися швидше. Аби захистити себе та своїх близьких потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення.
Перед вакцинацією не потрібно проходити обстежень або дотримуватись дієт, щеплення безоплатне.
- 26 лютого видання WSJ повідомило, що ключові члени Конгресу США та високопосадовці Білого дому отримали таємний звіт, в якому йдеться, що пандемія COVID-19, ймовірно, виникла через виток вірусу в одній з китайських лабораторій.
- Директор ФБР Крістофер Рей назвав найбільш імовірною причиною пандемії COVID-19 витік вірусу з лабораторії в Ухані. У Китаї цю інформацію заперечили.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.32
Купівля 38.32Продаж 39.27
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе