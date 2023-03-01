Про це рей заявив у інтерв'ю Fox News.

"ФБР протягом досить тривалого часу оцінювало, що причиною пандемії, швидше за все, є потенційний лабораторний інцидент в Ухані. Ми говоримо про потенційний витік з лабораторії, контрольованої китайським урядом", - сказав Рей.

Він додав, що Китай всіляко перешкоджає з'ясуванню справжніх причин пандемії.

"Я просто зауважу, що уряд Китаю, як мені здається, робив усе можливе, щоб спробувати перешкодити та заплутати роботу, яку ми проводимо. Роботу, яку виконує уряд США та близькі іноземні партнери. І це прикро для всіх", - розповів Рей.