Директор ФБР назвав найбільш ймовірною причиною пандемії COVID-19 витік з лабораторії в Китаї
Директор ФБР Крістофер Рей назвав найбільш ймовірною причиною пандемії COVID-19 витік вірусу з лабораторії в Ухані
Про це рей заявив у інтерв'ю Fox News.
"ФБР протягом досить тривалого часу оцінювало, що причиною пандемії, швидше за все, є потенційний лабораторний інцидент в Ухані. Ми говоримо про потенційний витік з лабораторії, контрольованої китайським урядом", - сказав Рей.
Він додав, що Китай всіляко перешкоджає з'ясуванню справжніх причин пандемії.
"Я просто зауважу, що уряд Китаю, як мені здається, робив усе можливе, щоб спробувати перешкодити та заплутати роботу, яку ми проводимо. Роботу, яку виконує уряд США та близькі іноземні партнери. І це прикро для всіх", - розповів Рей.
- 26 лютого видання WSJ повідомило, що ключові члени Конгресу США та високопосадовці Білого дому отримали таємний звіт, в якому йдеться, що пандемія COVID-19, ймовірно, виникла через виток вірусу в одній з китайських лабораторій.
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