У МЗС Білорусі заявили про загрозу втрати державності через санкції ЄС

Про це повідомляє офіційний сайт МЗС Білорусі.

За словами Макея, ЄС через санкції ризикує назавжди втратити Білорусь, а сама країна - позбутися державності.

"В кінцевому підсумку ніхто не опиниться у виграші. Білорусь ризикує втратити державність, якщо санкційний тиск буде продовжуватися. Хоча ми зробимо все, щоб такого не сталося, а Європейський союз назавжди втратить Білорусь. І я думаю, що це абсолютно не в інтересах Європи", - сказав Макей.