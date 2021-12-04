У МЗС Білорусі заявили про загрозу втрати державності через санкції ЄС
Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що через санкції Євросоюзу, країна ризикує втратити державність
Про це повідомляє офіційний сайт МЗС Білорусі.
За словами Макея, ЄС через санкції ризикує назавжди втратити Білорусь, а сама країна - позбутися державності.
"В кінцевому підсумку ніхто не опиниться у виграші. Білорусь ризикує втратити державність, якщо санкційний тиск буде продовжуватися. Хоча ми зробимо все, щоб такого не сталося, а Європейський союз назавжди втратить Білорусь. І я думаю, що це абсолютно не в інтересах Європи", - сказав Макей.
- Нагадаємо, 26 листопада, у Європейському Союзі узгодили новий пакет санкцій проти 28 білоруських фізичних та юридичних осіб.
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