ЄС узгодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі, у який увійшли 28 осіб і організацій

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.



"Досягнута спільна згода щодо п'ятого пакета санкцій ЄС проти Білорусі. 28 осіб та організацій. Посли ЄС дадуть "зелене світло" у середу, 1 грудня, і опублікують список наступного дня в офіційному релізі ЄС", - написав Йозвяк.



22 листопада голова МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс висловлювала припущення, що новий пакет санкцій ЄС проти Білорусі можуть вступити в дію до кінця листопада 2021 року.

Як раніше повідомляв журналіст, до п'ятого пакета санкцій потраплять білоруські чиновники та організації, причетні до створення міграційної кризи на кордонах Литви та Польщі.