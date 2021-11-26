ЄС узгодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі, у який увійшли 28 осіб і організацій
У п'ятницю, 26 листопада, у Європейському Союзі узгодили новий пакет санкцій проти 28 білоруських фізичних та юридичних осіб
Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.
"Досягнута спільна згода щодо п'ятого пакета санкцій ЄС проти Білорусі. 28 осіб та організацій. Посли ЄС дадуть "зелене світло" у середу, 1 грудня, і опублікують список наступного дня в офіційному релізі ЄС", - написав Йозвяк.
- 22 листопада голова МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс висловлювала припущення, що новий пакет санкцій ЄС проти Білорусі можуть вступити в дію до кінця листопада 2021 року.
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