Естонія припустила запровадження нових санкцій ЄС проти Білорусі до кінця листопада

Про це повідомляє ERR.



"Наразі поставлена ​​мета ввести санкції до кінця місяця", - сказала Лійметс.



За словами міністерки закордонних справ Естонії, нові санкції будуть узгоджені з іншими країнами-однодумцями, зокрема зі США.



Нагадаємо, 15 листопада ЄС узгодив новий пакет санкцій проти Білорусі у зв'язку з міграційною кризою на кордоні. Під дію санкцій мають потрапити близько 30 фізичних та юридичних осіб, включно з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм та білоруською авіакомпанією "Белавіа", яка перевозила мігрантів з країн Близького Сходу.



"Зараз триває робота над юридичним оформленням пакету - юридичні служби Євросоюзу його шліфують", - додала голова МЗС Естонії.



На питання, чи будуть застосовані санкції проти компанії "Белавіа", міністерка відповіла, що поки неможливо точно сказати, які юридичні та фізичні особи потрапили до списку.



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