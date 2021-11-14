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Євросоюз запровадить нові санкції проти Білорусі через міграційну кризу

14 листопада, 2021 неділя
21:21
Світ Жозеп Боррель

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз 15 листопада запровадить нові санкції проти Білорусі

Про це Боррель заявив у інтерв'ю JDD

За його словами, серед іншого, під санкції потраплять 30 чиновників адміністрації самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, які причетні до міграційної кризи на кордоні з Польщею.

"Лукашенко розраховував завдати мігрантами удару у відповідь, викрутити руки та  скасувати санкції, введені проти його режиму раніше. Відбувається протилежне. Ми посилюємо їх, орієнтуючись саме на тих, хто з ним співпрацює", – сказав Боррель.

Очікується, що під санкції потраплять близько 30 фізичних та юридичних осіб, включно з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм та авіакомпанією "Белавіа".

"Ми дамо зелене світло розширенню правових рамок наших санкцій проти Білорусі, щоб вони могли застосовуватися до всіх, хто причетний до незаконного ввезення мігрантів до цієї країни – наприклад, до залучених авіакомпаній або турагентств", – зазначив Боррель.

  • Нагадаємо, 14 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що через міграційну кризу Варшава разом з Литвою та Латвією має намір скликати Раду НАТО та повністю перекрити кордон з Білоруссю
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Польща
ЄС
Білорусь
санкції
Євросоюз
кордон
мігранти
Володимир Макей
Жозеп Боррель
режим Лукашенка
нелегальні мігранти
Белавіа
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