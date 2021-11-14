Польща заявила про намір скликати Раду НАТО та повністю перекрити кордон з Білоруссю
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що через міграційну кризу Варшава разом з Литвою та Латвією має намір скликати Раду НАТО та повністю перекрити кордон з Білоруссю
Про це повідомляє PAP.pl.
За словами Моравецького, Польща, Латвія та Литва обговорюють заходи реагування у зв'язку з міграційною кризою на кордоні з Білоруссю та можуть скористатися четвертою статтею договору НАТО, яка передбачає скликання Ради альянсу для консультацій, якщо одна з країн вважатиме, що існує загроза її безпеці.
"Ми обговорюємо з Латвією, і особливо з Литвою, чи не задіяти четверту статтю НАТО. Це рішення передбачає, що сторони будуть проводити спільні консультації щоразу, коли, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека будь-якої з держав-союзників перебувають під загрозою. Схоже, що це стає все більш необхідним. Тому що недостатньо просто публічно висловити нашу стурбованість - тепер потрібні конкретні кроки та залучення всього альянсу", - сказав Моравецький.
Він переконаний, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не відмовиться від штурму кордону, якщо країни альянсу не діятимуть спільно.
"Тому ми обов'язково обговорюватимемо подальші санкції, у тому числі повне закриття кордону. Ми обговорюватимемо додаткові санкції вже на наступному спеціальному саміті ЄС, про який я просив", - наголосив Моравецький.
- Нагадаємо, 13 листопада прикордонна охорона Польщі заявила про причетність білоруської армії до провокацій на кордоні з Польщею.
- 14 листопада стало відомо, що зі сторони Білорусі готується нова масована спроба прориву металевих загороджень мігрантами на кордоні з Польщею.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.1
Купівля 26.1Продаж 26.36
-
EUR
Купівля 29.78Продаж 30.22
- Актуальне
- Важливе