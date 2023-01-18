У МЗС Китаю заявили, що покладають великі надії на візит Блінкена до Пекіна
Китай покладає на візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна великі надії
Про це заявив представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, повідомляє Reuters.
"Китай вітає візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю і покладає на нього великі надії. І Китай, і Сполучені Штати наразі ведуть переговори щодо конкретних домовленостей", - заявив він.
За його словами, Китай також сподівається, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть діалог і будуть відкриті до подальшої взаємовигідної співпраці.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен 5-6 лютого здійснить візит до Пекіна та зустрінеться з новим міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом. Видання Politico пише, що серед питань порядку денного буде війна в Україні.
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