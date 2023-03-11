Про це Захарова написала у telegram.

Таким чином вона відреагувала на доручення Володимира Зеленського прем'єр-міністру Денису Шмигалю вивчити питання про перейменування Росії на Московію, після того, як відповідна петиція набрала необхідні 25 тис. голосів. Також речниця МЗС РФ назвала президента України "бункерним".

"Володимир Зеленський доручив прем'єру вивчити перейменування Росії на Московію. "Бункерний" щодня доводить нашу правоту. Ось ще одне свідчення про спробу створення з України "анти-Росії", - написала Захарова.

23 листопада 2022 року на сайті глави держави опублікували петицію щодо офіційного перейменування Росії на Московію, зокрема запропонували замінити терміни "російський" і "Російська Федерація" на "московський" та "Московська Федерація". Пізніше звернення зібрало 25 тис. голосів, необхідних для його розгляду президентом.

"Порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки. З урахуванням зазначеного я звернувся до Прем'єр-міністра України з проханням щодо його комплексного опрацювання, зокрема із залученням наукових установ, та інформування мене та автора петиції про результати", - зазначив у відповіді Володимир Зеленський.