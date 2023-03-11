Зеленський відповів на петицію щодо перейменування РФ на Московію
Президент Володимир Зеленський оприлюднив відповідь на петицію громадян про перейменування Росії на Московію, що вже набрала 25 тис. голосів
Про це мовиться на сайті президента України.
23 листопада на сайті глави держави опублікували петицію щодо офіційного перейменування Росії на Московію, зокрема запропонували замінити терміни "російський" і "Російська Федерація" на "московський" та "Московська Федерація". Пізніше звернення зібрало 25 тис. голосів, необхідних для його розгляду президентом.
"Порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки. З урахуванням зазначеного я звернувся до Прем'єр-міністра України з проханням щодо його комплексного опрацювання, зокрема із залученням наукових установ, та інформування мене та автора петиції про результати", - зазначив у відповіді Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, 8 березня громадяни запропонували на місці пам'ятника Леніна в Києві встановити споруду в пам'ять розстріляному російським військом українському бійцю.
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