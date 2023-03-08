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Владу Києва просять установити пам'ятник воїну, розстріляному росіянами за вигук "Слава Україні!", - петиція

8 березня, 2023 середа
19:49
війна з Росією розстріляний військовий скріншот

8 березня на місці пам'ятника Леніна в Києві пропонують встановити споруду в пам'ять розстріляному російським військом українському бійцю

Відповідне прохання з'явилося на сайті електронних петицій міста Київ.

"Встановити пам’ятник Герою з великої літери, Тимофію Миколайовичу Шадурі, воїну, що не побоявся у свою останню мить сказати ворогу в обличчя "Слава Україні!", за що був жорстоко розстріляний росіянами. Встановити з підписом: "І настане час, коли один скаже: Слава Україні! І мільйони відповідатимуть: Героям Слава! - С. Бандера"", - написав автор Олексій Яковенко.

У петиції пропонується встановити пам’ятник на тому місці, де колись був Ленін.

Довідково. Надана ЗСУ інформація про особу воїна є попередньою. Ним може бути військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура, якого вважали зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року. Він зник біля Бахмута. Проте ці дані не є остаточними.

Нагадаємо, 6 березня в мережі з'явилося відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів. В останні секунди життя український полонений промовив "Слава Україні!". ОГПУ оголосив про початок розслідуванню за фактом розстрілу беззбройної людини. А президент України Володимир Зеленський, генеральний прокурор, керівник ОП, очільник МЗС та омбудсмен відреагували на воєнний злочин РФ. 

  • "Герою слава. Ми знайдемо вбивць": Зеленський відреагував на розстріл росіянами українського полоненого за слова "Слава Україні!".  
  • Фракція "Слуга Народу" заявила, що планує ініціювати присвоєння звання Героя України розстріляному військами РФ українському воїну після його ідентифікації.
  • Раніше повідомлялося, що розстріляного Героя впізнала на відео його сестра.
  • 7 березня в ЗСУ попередньо назвали ім'я бійця, якого окупанти розстріляли за слова "Слава Україні".  
  • Речник Державного департаменту США Нед Прайс, коментуючи відео розстрілу українського солдата, назвав такі дії варварством.  
  • Україна вже шукає росіян, які розстріляли беззбройного військовополоненого. Окупанти свідомо записали й оприлюднили відео страти українського захисника.  
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