Відповідне прохання з'явилося на сайті електронних петицій міста Київ.

"Встановити пам’ятник Герою з великої літери, Тимофію Миколайовичу Шадурі, воїну, що не побоявся у свою останню мить сказати ворогу в обличчя "Слава Україні!", за що був жорстоко розстріляний росіянами. Встановити з підписом: "І настане час, коли один скаже: Слава Україні! І мільйони відповідатимуть: Героям Слава! - С. Бандера"", - написав автор Олексій Яковенко.

У петиції пропонується встановити пам’ятник на тому місці, де колись був Ленін.

Довідково. Надана ЗСУ інформація про особу воїна є попередньою. Ним може бути військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура, якого вважали зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року. Він зник біля Бахмута. Проте ці дані не є остаточними.

Нагадаємо, 6 березня в мережі з'явилося відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів. В останні секунди життя український полонений промовив "Слава Україні!". ОГПУ оголосив про початок розслідуванню за фактом розстрілу беззбройної людини. А президент України Володимир Зеленський, генеральний прокурор, керівник ОП, очільник МЗС та омбудсмен відреагували на воєнний злочин РФ.