Владу Києва просять установити пам'ятник воїну, розстріляному росіянами за вигук "Слава Україні!", - петиція
8 березня на місці пам'ятника Леніна в Києві пропонують встановити споруду в пам'ять розстріляному російським військом українському бійцю
Відповідне прохання з'явилося на сайті електронних петицій міста Київ.
"Встановити пам’ятник Герою з великої літери, Тимофію Миколайовичу Шадурі, воїну, що не побоявся у свою останню мить сказати ворогу в обличчя "Слава Україні!", за що був жорстоко розстріляний росіянами. Встановити з підписом: "І настане час, коли один скаже: Слава Україні! І мільйони відповідатимуть: Героям Слава! - С. Бандера"", - написав автор Олексій Яковенко.
У петиції пропонується встановити пам’ятник на тому місці, де колись був Ленін.
Довідково. Надана ЗСУ інформація про особу воїна є попередньою. Ним може бути військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура, якого вважали зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року. Він зник біля Бахмута. Проте ці дані не є остаточними.
Нагадаємо, 6 березня в мережі з'явилося відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів. В останні секунди життя український полонений промовив "Слава Україні!". ОГПУ оголосив про початок розслідуванню за фактом розстрілу беззбройної людини. А президент України Володимир Зеленський, генеральний прокурор, керівник ОП, очільник МЗС та омбудсмен відреагували на воєнний злочин РФ.
- "Герою слава. Ми знайдемо вбивць": Зеленський відреагував на розстріл росіянами українського полоненого за слова "Слава Україні!".
- Фракція "Слуга Народу" заявила, що планує ініціювати присвоєння звання Героя України розстріляному військами РФ українському воїну після його ідентифікації.
- Раніше повідомлялося, що розстріляного Героя впізнала на відео його сестра.
- 7 березня в ЗСУ попередньо назвали ім'я бійця, якого окупанти розстріляли за слова "Слава Україні".
- Речник Державного департаменту США Нед Прайс, коментуючи відео розстрілу українського солдата, назвав такі дії варварством.
- Україна вже шукає росіян, які розстріляли беззбройного військовополоненого. Окупанти свідомо записали й оприлюднили відео страти українського захисника.
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