Про це, як повідомляє "Голос Америки", він сказав під час брифінгу у вівторок, 7 березня, відповідаючи на запитання журналістів.

"Звичайно, ми знаємо про це жахливе відео, інших слів тут не підбереш. Болісний образ цього беззбройного українця, якого страчують після простої фрази "Слава Україні". Це просто забирає дух, яке це варварство. Ми вважаємо, що Росії має бути соромно", – сказав Нед Прайс.