"Це варварство": в Держдепі США прокоментували відео страти беззбройного українського полоненого
Речник Державного департаменту США Нед Прайс, коментуючи відео розстрілу українського солдата після слів "Слава Україні", назвав такі дії варварством
Про це, як повідомляє "Голос Америки", він сказав під час брифінгу у вівторок, 7 березня, відповідаючи на запитання журналістів.
"Звичайно, ми знаємо про це жахливе відео, інших слів тут не підбереш. Болісний образ цього беззбройного українця, якого страчують після простої фрази "Слава Україні". Це просто забирає дух, яке це варварство. Ми вважаємо, що Росії має бути соромно", – сказав Нед Прайс.
- 6 березня в мережі з'явилося відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів. В останні секунди життя український полонений промовив "Слава Україні!". ОГПУ оголосив про початок розслідуванню за фактом розстрілу беззбройної людини. А президент України Володимир Зеленський, генеральний прокурор, керівник ОП, очільник МЗС та омбудсмен відреагували на воєнний злочин РФ.
- Фракція "Слуга Народу" заявила, що планує ініціювати присвоєння звання Героя України розстріляному військами РФ українському воїну після його ідентифікації.
- 7 березня в ЗСУ попередньо назвали ім'я бійця, якого окупанти розстріляли за слова "Слава Україні". Ним може бути військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура, якого вважали зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року. Він зник біля Бахмута. Проте ці дані не є остаточними.
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