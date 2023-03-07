Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

"Учора в соціальних мережах та засобах масової інформації було оприлюднено відеозапис розстрілу військовослужбовця Збройних Сил України, якого російські окупанти стратили після його слів "Слава Україні!". За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура", - йдеться в повідомленні.

У Сухопутних військах зазначили, що Тимофія Шадуру вважали зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року. Він зник біля Бахмута.

"Наразі тіло нашого військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи може буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз", – розповіли військові.

У Сухопутних військах висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.