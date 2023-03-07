Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією У Сухопутних військах назвали ім'я бійця, якого окупанти розстріляли за слова "Слава Україні"

У Сухопутних військах назвали ім'я бійця, якого окупанти розстріляли за слова "Слава Україні"

7 березня, 2023 вiвторок
12:39
війна з Росією розстріляний військовий скріншот

Встановлено особу військовослужбовця, якого російські окупанти на камеру розстріляли за слова "Слава Україні" й виклали відеозапис в інтернет

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

"Учора в соціальних мережах та засобах масової інформації було оприлюднено відеозапис розстрілу військовослужбовця Збройних Сил України, якого російські окупанти стратили після його слів "Слава Україні!". За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура", - йдеться в повідомленні.

У Сухопутних військах зазначили, що Тимофія Шадуру вважали зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року. Він зник біля Бахмута.

"Наразі тіло нашого військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи може буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз", – розповіли військові.

У Сухопутних військах висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

Новини
Україна
ЗСУ
Читайте також:
Український Воїн
6 березня, 2023 понедiлок
"Герою слава. Ми знайдемо вбивць": Зеленський відреагував на розстріл росіянами українського полоненого за слова "Слава Україні!"
7 березня, 2023 вiвторок
Це його очі, голос і те як він курив: українка впізнала у розстріляному росіянами військовому свого брата, - ЗМІ
6 березня, 2023 понедiлок
Оборона Бахмута ЗСУ перетворилася на стратегічну поразку армії РФ, - Згурець
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.26
    Купівля 38.26
    Продаж 39.11
  • EUR
    Купівля 40.23
    Продаж 41.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
7 березня
13:43
Алар Каріс
"Суперечить конституції": президент Естонії ветував закон про знесення радянських пам'ятників
13:42
світло, ліхтар
У Харків за понад рік повномасштабної війни повертають вуличне освітлення
13:25
Андрій Коболєв
Ексголова Нафтогазу Коболєв не вніс заставу в розмірі понад 229 млн грн
13:19
на фото: Ігор Клименко
Глава МВС Клименко: Міністерство внутрішніх справ тримає під контролем будь-які випадки незаконного використання зброї
13:12
пшениця зерно
Київ розпочав онлайн-переговори щодо продовження зернової угоди, - Reuters
13:03
Олексій Данілов
Данілов назвав "вкидом" РФ статтю Bild про розбіжності між Зеленським та Залужним
12:57
здоров'я жінки
"Права жінок порушуються в усьому світі". В ООН заявили, що для досягнення гендерної рівності знадобиться 300 років
12:56
Пункт незламності
У Чернігові призупинили роботу Пунктів незламності: названо причину
12:40
Дмитро Пєсков
У Кремлі не бачать передумов для переходу ситуації в Україні у мирне русло
12:32
Запорізька АЕС
Окупанти на захопленій Запорізькій АЕС знизили вимоги для працевлаштування, бо бракує персоналу, - Центр нацспротиву
12:18
Ексклюзив
Діти створюють роботи для виставок у Японії та США
730 тис. українських дітей депортовані росіянами, - юристка Харченко
12:08
Збережемо слух: військовим потрібні навушники!
12:07
OPINION
Вадим Денисенко
Кому вигідні чутки про смертельно хворого Кадирова
12:00
Олександр Лукашенко
Лукашенко заявив про затримання "терориста українських спецслужб", причетного до пошкодження літака А-50 в Мачулищах
11:58
міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Міністр оборони Польщі Блащак: до України прибули перші батареї Patriot
11:49
на фото гуманітарний вантаж із енергетичним обладнанням
В Україну за рік надійшло 450 гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням із 30 країн, – Міненерго
11:30
Ігор Клименко
Глава МВС Ігор Клименко: 585 наших співробітників уже повернулися з полону
11:07
Олександр Усик
Усик емоційно відповів експертам, які не вірять у його перемогу над Ф'юрі
10:54
Ексклюзив
бензин
За два місяці ціни на пальне в Україні впали на 10%, - директор консалтингової компанії А-95 Куюн
10:53
евакуація
За 7 місяців із Донеччини евакуювали майже 50 тис. громадян
10:51
Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ
До групи зі створення Спецтрибуналу для РФ входить вже 30 країн, приєдналася Греція
10:43
Аналітика
Люди з ФСБ дали зелене світло вторгненню, бо були переконані, що у Байдена Паркінсон чи Альцгеймер, а Камала Гарріс сама не впорається
10:42
Юрій Ігнат
У Повітряних силах пояснили, в чому складність опанування західних винищувачів
10:38
Ллойд Остін
Очільник Пентагону Остін прибув з неанонсованим візитом до Іраку
10:36
СБУ зірвала плани російської розвідки захопити владу в Очакові
10:23
Новонароджений
У Києві з початку повномасштабного вторгнення РФ народились майже 17 тис. дітей
10:12
Ракетний удар
Ворог бив по трьох районах Харківщини протягом доби: пошкоджені будинки, навчальний заклад і господарські споруди
10:11
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні на 7 березня: євро росте у ціні
10:00
OPINION
Сергій Марченко
Розстріл полоненого: щоб не забути...
09:47
крилата ракта "Калібр"
"Ця гра на нервах може бути спрямована на випробування нашої міцності": Гуменюк про ракетоносії РФ у Чорному морі
09:21
Цінь Ган
Китай відповів на попередження США про неприпустимість постачання зброї РФ
09:09
ракетний удар
Російські військові 65 разів били по Херсонщині минулої доби, 4 людини поранені
09:08
Український Воїн
Це його очі, голос і те як він курив: українка впізнала у розстріляному росіянами військовому свого брата, - ЗМІ
08:45
ЗСУ Бахмут
Британська розвідка розповіла про успіхи та проблеми ЗСУ в Бахмуті
08:35
розстріляний військовий скріншот
"Слуги Народу" ініціюватимуть присвоєння розстріляному військовому звання Героя України
08:22
Інфографіка
Збитий російський літак
ЗСУ за добу ліквідували 1060 російських військових, літак та 9 безпілотників
08:21
Неймар, ПСЖ
Бразильський футболіст ПСЖ Неймар вибув до кінця сезону
08:20
Японія знову не змогла вивести супутники на орбіту
Японія знову не змогла вивести супутники на орбіту, ракета самознищилася 
08:07
OPINION
Віктор Бобиренко
28 арєстовічей
08:04
Роман Яремчук
"Бенфіка" - "Брюгге": де дивитися матч колишньої та нинішньої команд Яремчука в ЛЧ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV