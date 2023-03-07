У Сухопутних військах назвали ім'я бійця, якого окупанти розстріляли за слова "Слава Україні"
Встановлено особу військовослужбовця, якого російські окупанти на камеру розстріляли за слова "Слава Україні" й виклали відеозапис в інтернет
Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
"Учора в соціальних мережах та засобах масової інформації було оприлюднено відеозапис розстрілу військовослужбовця Збройних Сил України, якого російські окупанти стратили після його слів "Слава Україні!". За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура", - йдеться в повідомленні.
У Сухопутних військах зазначили, що Тимофія Шадуру вважали зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року. Він зник біля Бахмута.
"Наразі тіло нашого військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи може буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз", – розповіли військові.
У Сухопутних військах висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
- Раніше повідомлялося, що розстріляного Героя впізнала на відео його сестра.
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