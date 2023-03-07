Це його очі, голос і те як він курив: українка впізнала у розстріляному росіянами військовому свого брата, - ЗМІ
Розстріляного росіянами після фрази "Слава Україні" українського полоненого воїна впізнала його сестра
Про це повідомила продюсерка ВВС Софія Кочмар-Тимошенко на своїй сторінці в фейсбуці, а також журналіст каналу Ісландія Василь Крутчак.
За її словами, українка впізнала брата на відео з моментом розстрілу за очима та голосом.
"Впізнала. Перевірила. Сестра каже - "100 відсотків - це мій брат. Це його очі, голос і те як він курив сигарету". Але просить мовчання до ранку, поки вийдуть на зв’язок побратими з нуля і хоче бути біля його матері з самого ранку", - йдеться в повідомленні Кочмар-Тимошенко.
Крутчак вранці 7 березня також повідомив, що розмовляв з сестрою Шадури Тимофія Миколайовича і вона на 90% впевнена, що розстріляним є її брат.
"Щойно розмовляв телефоном з сестрою Тимофія, Ольгою. Вона повідомила що на 90% впевнена, що чоловік, якого розстріляли є її братом", - написав він у фейсбуці.
Офіційних підтверджень особи поки немає.
- 5 березня в мережі з'явилося відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів. В останні секунди життя український полонений промовив "Слава Україні!". ОГПУ оголосив про початок розслідуванню за фактом розстрілу беззбройної людини. А президент України Володимир Зеленський, генеральний прокурор, керівник ОП, очільник МЗС та омбудсмен відреагували на воєнний злочин РФ.
- А Фракція "Слуга Народу" планує ініціювати присвоєння звання Героя України розстріляному військами РФ українському воїну після його ідентифікації.
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