Про це повідомила продюсерка ВВС Софія Кочмар-Тимошенко на своїй сторінці в фейсбуці, а також журналіст каналу Ісландія Василь Крутчак.

За її словами, українка впізнала брата на відео з моментом розстрілу за очима та голосом.

"Впізнала. Перевірила. Сестра каже - "100 відсотків - це мій брат. Це його очі, голос і те як він курив сигарету". Але просить мовчання до ранку, поки вийдуть на зв’язок побратими з нуля і хоче бути біля його матері з самого ранку", - йдеться в повідомленні Кочмар-Тимошенко.

Крутчак вранці 7 березня також повідомив, що розмовляв з сестрою Шадури Тимофія Миколайовича і вона на 90% впевнена, що розстріляним є її брат.



"Щойно розмовляв телефоном з сестрою Тимофія, Ольгою. Вона повідомила що на 90% впевнена, що чоловік, якого розстріляли є її братом", - написав він у фейсбуці.

Офіційних підтверджень особи поки немає.