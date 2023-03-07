Про це голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія написав у телеграмі.

"Понад рік держава-окупант, Російська Федерація, веде повномасштабну війну проти України. Не маючи можливості перемогти нас на полі бою, агресор вдається до численних злочинів проти цивільного населення та військовополонених, намагаючись зламати нашу волю до боротьби. Черговим воєнним злочином Російської Федерації став розстріл беззбройного воїна, останніми словами якого були "Слава Україні!". Цю жорстоку розправу окупанти самі ж зафільмували", - написав він.

Депутати закликають світову спільноту, парламенти, уряди та міжнародні організації покарати державу-терориста і її керівництво за всі воєнні злочини, злочини проти людяності й акти геноциду, вчинені проти українського народу.

"Також після встановлення всіх обставин та ідентифікації загиблого, фракція має намір направити президенту України Володимиру Зеленському звернення з проханням присвоїти воїну звання Героя України (посмертно). Його подвиг є виразом незламності народу й українського війська", - додав голова фракції.