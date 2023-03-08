У ГУР заявили, що вже шукають убивць, які розстріляли військовополоненого за слова "Слава Україні"
Україна вже шукає росіян, які розстріляли беззбройного військовополоненого. Окупанти свідомо записали й оприлюднили відео страти українського захисника
Про це повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.
"Це ті акти геноциду, яких рашисти не соромляться. Це публічна політика режиму і так званої армії", – сказав він.
За словами Юсова, окупанти такими відео прагнуть залякати українців.
Російських окупантів, які зняли на камеру розстріл полоненого, вже шукають.
"Це комплексна робота, яка вже триває. Це завдання і питання честі всього сектору оборони і громадянського суспільства. Я думаю, що винні будуть встановлені", – підкреслив Юсов.
- 6 березня в мережі було оприлюднено відеозапис розстрілу військовослужбовця Збройних Сил України.
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