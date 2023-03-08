Про це повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

"Це ті акти геноциду, яких рашисти не соромляться. Це публічна політика режиму і так званої армії", – сказав він.

За словами Юсова, окупанти такими відео прагнуть залякати українців.

Російських окупантів, які зняли на камеру розстріл полоненого, вже шукають.

"Це комплексна робота, яка вже триває. Це завдання і питання честі всього сектору оборони і громадянського суспільства. Я думаю, що винні будуть встановлені", – підкреслив Юсов.