У МЗС Росії заявили про надзвичайно високу ймовірність ядерного конфлікту
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що ймовірність ядерного конфлікту зараз вища, ніж була останні кілька десятиліть
Про це він сказав під час виступу в дискусійному клубі "Валдай", передають росЗМІ.
"Я не хотів би занурюватися в обговорення того, чи висока ймовірність ядерного конфлікту сьогодні, але вона в будь-якому разі вища за все те, що ми мали протягом останніх десятиліть", - сказав Рябков.
При цьому він стверджує, що в ядерній війні переможців не буде.
- 21 березня заступниця міністра оборони Великої Британії Аннабель Голді повідомила, що країна, окрім танків, надасть Україні снаряди, що містять збіднений уран. Голова МЗС РФ Лавров, коментуючи це рішення, сказав, що Велика Британія підриває стабільність у всьому світі.
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