Про це він сказав під час виступу в дискусійному клубі "Валдай", передають росЗМІ.

"Я не хотів би занурюватися в обговорення того, чи висока ймовірність ядерного конфлікту сьогодні, але вона в будь-якому разі вища за все те, що ми мали протягом останніх десятиліть", - сказав Рябков.

При цьому він стверджує, що в ядерній війні переможців не буде.