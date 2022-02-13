У МЗС відреагували на заборону літаку SkyUp перетнути повітряний простір України
Пасажирів літака авіакомпанії SkyUp, який через заборону лізингодавця перетинати повітряний простір України приземлився у Молдові, доправлять до Києва автобусами
Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє ТСН.
За його словами, пасажирів літака авіакомпанії SkyUp Фуншал - Київ, який через заборону лізингодавця перетинати повітряний простір України приземлився у Молдові, доправлять до України автобусами.
"Посольство України в Молдові надає консульську допомогу пасажирам літака української авіакомпанії SkyUp, який здійснював рейс за маршрутом Мадейра - Київ, але був змушений здійснити екстрену посадку в аеропорту Кишинева. Українські консули нині перебувають в аеропорту разом з громадянами, взаємодіють з авіатранспортними органами Молдови та підтримують зв‘язок із представниками авіакомпанії", - сказав Ніколенко.
Він додав, що готується трансфер українців до Києва наземним транспортом.
"Для цього до Кишинева вже прибути чотири автобуси. Впродовж години вони вирушать до України. МЗС та посольство України в Молдові тримають ситуацію на особливому контролі. МЗС готове надати максимальне сприяння компанії SkyUp, а також іншим українським авіаперевізникам, у вирішенні проблемних питань, пов’язаних із здійсненням їхніх авіарейсів", - запевнив Ніколенко.
- Нагадаємо, 13 лютого нардеп Олексій Гончаренко заявив, що з понеділка, 14 лютого, міжнародне повітряне сполучення з Україною може бути припинене через призупинення страховки цивільних літаків, що перебувають у повітряному просторі нашої країни.
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