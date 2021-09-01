У НАН назвали область з найвищою захворюваністю на коронавірус

Про це йдеться в аналізі та прогнозі вчених НАН України.

"Загрозливою є ситуація в Чернівецькій області, де захворюваність найвища і зростає", - зазначили вчені.

На Буковині також високі темпи поширення інфекції.



Кількість позитивних тестів і випадків хвороби за два тижні потроїлася, також зростає кількість людей у лікарнях.

В НАН прогнозують, що до середини вересня в Україні будуть виявляти до 2300 нових випадків на добу



.