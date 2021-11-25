У напрямку Чорного моря рухається ракетний есмінець ВМС США
До Чорного моря прямує ракетний есмінець Arleigh Burke DDG 51
Про це повідомляє Шостий флот ВМС США у Twitter.
"USS Arleigh Burke (DDG 51) розпочав свій перехід у північному напрямку до Чорного моря, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО в регіоні", - йдеться у дописі.
Довідка: USS Arleigh Burke (DDG-51) - перший есмінець типу "Арлі Берк". Його озброєння керується американською єдиною системою "Іджис".
- 4 листопада ракетний есмінець США Mount Whitney зайшов у Чорне море.
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