У напрямку Чорного моря рухається ракетний есмінець ВМС США

Про це повідомляє Шостий флот ВМС США у Twitter.



"USS Arleigh Burke (DDG 51) розпочав свій перехід у північному напрямку до Чорного моря, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО в регіоні", - йдеться у дописі.



4 листопада ракетний есмінець США Mount Whitney зайшов у Чорне море.

Довідка: USS Arleigh Burke (DDG-51) - перший есмінець типу "Арлі Берк". Його озброєння керується американською єдиною системою "Іджис".