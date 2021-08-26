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У нас є серце і яйця: Тренер "Шахтаря" емоційно відреагував на вихід до групового раунду ЛЧ

26 серпня, 2021 четвер
08:31
Спорт Роберто Де Дзербі

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що "Шахтар" здолав французький "Монако" на груповому раунді Ліги чемпіонів завдяки своєму характеру

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря"

За словами італійського тренера, він гордий досягненням своєї команди, яка у овертаймі зіграла у Харкові з "Монако" внічию 2:2 та вийшла до групового раунду Ліги чемпіонів.   

"В нас є те, чого немає в інших командах – серце і яйця. І коли є серце і яйця, можна все робити. Сьогодні не було такого матчу, що я бачив у своїй голові, однак я дуже гордий, тому що в перерві я бачив їх трохи дивними. Ми мали труднощі тієї миті. А потім серце і яйця анулювали різницю, що була в першому таймі. А серце і яйця не можна придбати на трансферному ринку", - сказав Де Дзербі. 

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футбол
Шахтар
Ліга чемпіонів
Монако
Роберто Де Дзербі
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