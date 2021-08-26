У нас є серце і яйця: Тренер "Шахтаря" емоційно відреагував на вихід до групового раунду ЛЧ

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

За словами італійського тренера, він гордий досягненням своєї команди, яка у овертаймі зіграла у Харкові з "Монако" внічию 2:2 та вийшла до групового раунду Ліги чемпіонів.

"В нас є те, чого немає в інших командах – серце і яйця. І коли є серце і яйця, можна все робити. Сьогодні не було такого матчу, що я бачив у своїй голові, однак я дуже гордий, тому що в перерві я бачив їх трохи дивними. Ми мали труднощі тієї миті. А потім серце і яйця анулювали різницю, що була в першому таймі. А серце і яйця не можна придбати на трансферному ринку", - сказав Де Дзербі.

Нагадаємо, 25 серпня донецький "Шахтар" зіграв внічию проти французького "Монако" та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.

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