"У наступній хвилі розширення": Кулеба про перспективу вступу до ЄС України, Молдови та Грузії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив упевненість, що Україна, Молдова та Грузія увійдуть до складу ЄС під час наступної хвилі розширення блоку
Про це Кулеба сказав на зустрічі з віцепрем'єрміністром, очільником МЗС Молдови Ніку Попеску, повідомляє МЗС України.
"Переконаний, що країни Асоційованого Тріо будуть у наступній хвилі розширення Європейського Союзу", - наголосив Дмитро Кулеба.
Міністри домовилися синхронізувати дії з підготовки до саміту Східного партнерства та втілення амбітного плану Асоційованого Тріо із набуття членства в ЄС.
Читайте також. У НАТО стурбовані російською політикою безпеки щодо України, Грузії та Молдови, - спецпредставник генсека
Крім того, очільники МЗС України і Молдови обговорили майбутнє перше засідання Ради президентів України та Молдови і окреслили перспективні напрями співпраці: зміцнення енергетичної безпеки, розвиток торгівлі, реалізацію інфраструктурних проєктів, просування інтеграції до ЄС в рамках Асоційованого Тріо.
"Важливою темою перемовин була енергетична безпека наших держав. Ми вже надали Молдові певне сприяння і будемо надалі співпрацювати у питаннях газопостачання. Солідарність України з Молдовою у важкі для неї часи не піддається сумніву. Спільно ми зможемо подолати будь-який тиск Росії", - сказав Кулеба.
Асоційоване тріо - тристоронній формат посиленої співпраці між Грузією, Молдовою та Україною щодо інтеграції до ЄС, створений 17 травня 2021 року.
- Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда підтримав вступ України до ЄС.
- Президент і посол Латвії висловилися на користь вступу України до ЄС.
- За даними дослідження Socis, у разі референдуму вступ до ЄС підтримали би 61,4% українців, до НАТО - 57,4%, найефективнішим євроінтегратором назвали Порошенка.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.47
-
EUR
Купівля 30.38Продаж 30.77
- Актуальне
- Важливе