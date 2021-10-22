"У наступній хвилі розширення": Кулеба про перспективу вступу до ЄС України, Молдови та Грузії

Про це Кулеба сказав на зустрічі з віцепрем'єрміністром, очільником МЗС Молдови Ніку Попеску, повідомляє МЗС України.



"Переконаний, що країни Асоційованого Тріо будуть у наступній хвилі розширення Європейського Союзу", - наголосив Дмитро Кулеба.



Міністри домовилися синхронізувати дії з підготовки до саміту Східного партнерства та втілення амбітного плану Асоційованого Тріо із набуття членства в ЄС.



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Крім того, очільники МЗС України і Молдови обговорили майбутнє перше засідання Ради президентів України та Молдови і окреслили перспективні напрями співпраці: зміцнення енергетичної безпеки, розвиток торгівлі, реалізацію інфраструктурних проєктів, просування інтеграції до ЄС в рамках Асоційованого Тріо.



"Важливою темою перемовин була енергетична безпека наших держав. Ми вже надали Молдові певне сприяння і будемо надалі співпрацювати у питаннях газопостачання. Солідарність України з Молдовою у важкі для неї часи не піддається сумніву. Спільно ми зможемо подолати будь-який тиск Росії", - сказав Кулеба.



Асоційоване тріо - тристоронній формат посиленої співпраці між Грузією, Молдовою та Україною щодо інтеграції до ЄС, створений 17 травня 2021 року.

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